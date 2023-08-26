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Село Новенькое Локтевского района основано в 1892 году на переселенческом участке, который расположен при озере Новеньком. Первое упоминание о поселении встречается в архивных документах за 6 декабря 1887 года. В материалах от 14 декабря 1892 года говорится: «В пределах Локтевской волости образовалось селение под названием «Новенькое», заселенное выходцами из разных российских губерний… Просим Главное Управление Алтайского округа сделать распоряжение из означенного заселка образовать сельское общество и деревню под названием Новенькой»… Согласно Списку населенных мест Томской губернии за 1911 год, село Новенское относилось к Локтевской волости Змеиногорского уезда, располагалось «на озере Новенском». В селе были: церковь, артельный маслодельный завод, 3 торговых лавки, 2 ярмарки, одна юбилейная школа. В селе в то время было 304 двора, где проживало мужчин –1251 и женщин – 1213.

Сейчас село Новенькое относится к Новенскому сельсовету Локтевского района Алтайского края.

В 2022 году селу исполнилось 130 лет. Село славится своей богатой и интересной историей – это и колхоз «Краснофлотец» со своими полями и фермами, и селекционный сад с уникальным урожаем, и знаменитые люди, и конечно же красивейшая природа с озерами и многообразием птиц и животных .

Раньше село Новенькое считалось многочисленным населенным пунктом. Для проживания в селе было образовано 10 улиц. А что такое улица?

Улицы нашего села… Как много они могут рассказать о прошлом и настоящем По названиям улиц можно изучать его историю.

Свои имена улицы села Новенькое получили в честь разных событий. Так например как и в других городах и деревнях страны есть улицы названные в честь фронтовиков-земляков. В нашем селе это улицы Носова и Ворониной. Марийка Воронина наша односельчанка, которая воевала в годы Великой Отечественной войны и погибла на фронте. В селе есть улицы, названные в честь советского летчика-космонавта дважды Героя Советского Союза В. М. Комарова и полководца Великой Отечественной войны Р. Я. Малиновского. Есть улицы с громкими именами полученными в послевоенные годы – ул. 50 лет Октября и ул. Ленина и улицы с относительно молодыми названиями ул. Новая, и ул. Молодежная. А есть улица с названием Рыбалка.

Улица « Рыбалка»
Улица « Рыбалка»

Нет точных данных, в каком году получила такое название эта улица. Есть мнение, что с самого образования села.

Улица Рыбалка расположена на окраине села. Широкая , зеленая и красивая улица, дома на которой выглядят аккуратно и ухожено, но самое необычное то, что в самом конце улицы , прямо за заборами сельчан находится Новенское озеро. И скорее всего название этой улицы связано с особенностями ее расположения, озером и рыбалкой.

С давних времен на озере жители села Новенькая ловят, карасей и щук. Сюда же приезжают рыбаки и охотники с соседних сел и районного центра.

А я живу на рыбалке…, изображение №3

Каждый год прямо за огородами домов, расположенных на улице «Рыбалка», охотники и рыбаки организуют стоянки для того ,чтобы подготовить к сезонам охоты и рыбалки свои лодки.

Если на одном конце села Новенькое зачастую можно увидеть лисиц, хорьков, зайцев и барсуков, то на улице «Рыбалка», жители часто встречаются с многообразием перелетных птиц – уток, гусей, лебедей. А так же встречаются цапли, выдры и андатры.

Экспонат музея
Экспонат музея

Еще на улице Рыбалка находится Новенский музей. Это гордость и самая главная достопримечательность села, это кладовая истории, где хранится накопленный опыт предыдущих поколений. Небольшой сельский музей удивительно уютный, здесь особенно чувствуешь живую историю – ведь каждая вещь, которую можно потрогать, подержать в руках, связана с родными местами. Музей создал местный житель В. Карташов. Уникальность нашего музея состоит в том, что все экспонаты связаны с резьбой по дереву.

А я живу на рыбалке…, изображение №8

А еще на улице Рыбалка расположен местный приход Казанской Божьей матери. Молельный дом, созданный стараниями супругов Владимира Николаевича, Варвары Петровны Карташевых и верующих сельчан, освящен в честь Казанского образа Божией Матери.

Меткие цитаты мудрых, схожие с его собственными мыслями Владимир Карташов, хозяин этого дома, записывает и вывешивает на дверцу шифоньера. Наверное, чтобы в часы грусти не свернуть с намеченного пути. Он из тех, кому, как принято говорить, покой только снится. То, музей в деревне откроет, то праздник с размахом устроит. Зачем, вопрошают односельчане? Вам что, больше всех надо? Надо, отвечает он. Не только мне – вам.

Супруги Варвара и Владимир Карташовы познакомились и поженились в Бурятии, когда работали в художественном училище. Он и она –профессиональные художники-графисты. В годы перестройки художественное училище в Бурятии оказалось на грани закрытия, и Карташовы приняли решение – на Алтай. Приехав в село Новенькое, первое, что сделали – решили построить в деревне приход. В ту пору ни прихода, ни церкви здесь не было. За собственные деньги купили избу-развалюху, сделали там ремонт, потом начали писать иконы.

А я живу на рыбалке…, изображение №9

На входе в приход – местная реликвия: святые Петр и Феврония, первый в деревне памятник влюбленным-святым. Идея и произведение – Владимира Карташева. Под памятником автор работы установил капсулу с частичкой святой земли оттуда, где хранятся мощи этих святых.

Здесь же находится и мастерская – то самое место, где долго в творческих муках рождались святые, которых сегодня не обходит ни один местный турист и уже начали посещать молодожены в надежде на будущую счастливую совместную жизнь.

А я живу на рыбалке…, изображение №10

А дальше, можно просто идти по улице Рыбалка и наслаждаться контрастом листьев деревьев, стаями перелетных птиц и темного от туч неба, разглядывать постройки за заборами, и домики с деревянной резьбой.

В нашей жизни мы привыкли называть все окружающее нас своими именами, и очень часто наши наименования не совпадают с реальными названиями. Неформальные названия являются определенной особенностью истории сел. Одной из причин появления таких названий, на мой взгляд, желание местных жителей дать свою эмоциональную оценку какому-либо объекту. Поэтому и есть в нашем селе улица с таким необычным названием Рыбалка.

Но на самом деле именно Улица Рыбалка в 1960-е годы была переименована в улицу Ленина. Хотя многие коренные жители, старожилы нашего села до сих пор думают, что это две разные улицы. Большинство людей еще не признают этого то ли в силу привычки к старым названиям, то ли в силу того, что историю не перечеркнуть, а, может быть, и не нужно Думаю, я тоже отношусь к их числу. Мне бы и самой не хотелось, чтобы менялись названия моей и других улиц. Радует и то что многие односельчане, уехавшие из села помнят свою малую Родину и улицу Рыбалка.