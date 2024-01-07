⚠️ Смертельная авария произошла на трассе Барнаул – Бийск

В районе села Плешково произошло столкновение трех автомобилей. В настоящее время медицинская помощь потребовалась четверым детям, двое граждан – погибли.

Прокуратурой Алтайского края по факту дорожно-транспортного происшествия организована проверка.

#ДТП

Подробности смертельного ДТП на Чуйском тракте

Сегодня в 12.40 на 322-м км автодороги Р-256 «Чуйский тракт» произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли две женщины, 8 человек пострадали, из них – 5 детей. Об этом рассказали в краевой Госавтоинспекции.

Предварительно установлено, что водитель – женщина 1991 г.р., управляя автомобилем «Mazda Bongo», совершая обгон, выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с автомобилем «Nissan X-Trail», под управлением водителя – мужчины 1972 г.р.

В результате ДТП водитель и пассажир (женщина 1968 г.р.) автомобиля «Mazda» скончались на месте происшествия, в медучреждение Бийска для оказания помощи были доставлены пассажиры автомобиля «Mazda» (женщина и пять несовершеннолетних детей), а также водитель и пассажир автомобиля «Nissan».

#ДТП #дети