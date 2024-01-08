Уточненная информация по обстановке на дорогах края на 9 часов 40 минут По данным «Алтайавтодор», из-за неблагоприятных метеоусловий введено ограничение для всех видов транспорта еще на двух участках дорог федерального и регионального движения: «К-21» – «Рубцовск-Угловское-Михайловское» на участке от 7 км. до 47 км; «А-322» – от села Поспелиха до населенного пункта Веселоярск. Если возникает угроза вашей жизни или вы стали свидетелем происшествия, в результате которого может пострадать человек, звоните по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101. Будьте осторожны и не рискуйте понапрасну, берегите себя и своих близких!

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