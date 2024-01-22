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Алтайские трассы опять перекроют. Всё из-за военных колонн

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Движение по Чуйскому тракту ограничат для всех видов транспорта

Алтайские трассы опять перекроют. Всё из-за военных колонн

Сегодня, 22 января, Чуйский тракт на несколько часов перекроют для проезда военных колонн. Движение будет закрыто с 19:30 до 21:30, сообщает пресс-служба ГИБДД.

Дорогу перекроют на участке:

Контошино — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — Полковниково.

А с 21:30 до 23:30 проезд ограничат по маршруту:

Контошино — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — Налобиха.

На днях тракт уже перекрывали из-за военных колонн. Тогда NGS22.RU публиковал номера, по которым можно звонить при возникновении сложностей на дороге.

Взято Источник
22.01.2024

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