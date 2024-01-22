Движение по Чуйскому тракту ограничат для всех видов транспорта
Сегодня, 22 января, Чуйский тракт на несколько часов перекроют для проезда военных колонн. Движение будет закрыто с 19:30 до 21:30, сообщает пресс-служба ГИБДД.
Дорогу перекроют на участке:
Контошино — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — Полковниково.
А с 21:30 до 23:30 проезд ограничат по маршруту:
Контошино — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — Налобиха.
На днях тракт уже перекрывали из-за военных колонн. Тогда NGS22.RU публиковал номера, по которым можно звонить при возникновении сложностей на дороге.
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22.01.2024