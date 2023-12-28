После снегопада в ночь с 27 на 28 декабря главный акцент в работе дорожной службы сделан на очистку дорог и тротуаров.

Для этих целей на дорогах краевой столицы в ночь работало 132 единицы техники, в дневную смену задействовано 89 единиц техники и 125 дорожных рабочих.

Прометание тротуаров ведется на улицах Димитрова, Молодежная, Пионеров, Советская, Профинтерна, Сизова, Аносова, Кавалерийская, Шукшина, Попова, Солнечная поляна, Гущина, Малахова, Воровского, Бульвар 9 Января, 8 Марта, Профсоюзов, Парфенова, Ткацкая, Цеховая, Чайковского, Кулагина, Сухова, Смирнова, Титова, Глушкова, Чудненко, Чеглецова, 80 Гвардейской Дивизии, Беляева, Тимуровская, 40 Лет Октября, Союза Республик, Шевченко, Путиловская, Мамонтова, Лазурная, Балтийская, Северном Власихинском проезде и на других участках.

Посыпка тротуаров ведется на проспектах Строителей и Социалистическом, улицах Молодежная, Антона Петрова, Новосибирская, Мамонтова, Попова, Островского, Юрина, Сибирская, Магистральная, Научный городок и других.

Продолжается вывоз снега с улиц Профинтерна, Сизова, Шевченко, Путиловская, Глушкова, Чудненко, Чеглецова, Горно-Алтайская, 80 Гвардейской Дивизии, Беляева, Союза Республик, Тимуровская, Димитрова, Молодежная, 40 Лет Октября, Обского бульвара, проспекта Космонавтов, площадей Баварина, Советов, Сахарова, Октября, с Змеиногорского тракта и других участков.

Просим жителей города быть внимательными на дорогах и тротуарах, с пониманием относиться к работе дорожной техники.

Взято отсюда