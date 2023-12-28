Сегодня в день наблюдается повышение температуры окружающей среды и осадки в виде снега, которые также прогнозируются на ближайшие двое суток.

Сегодня в день, 20 декабря, дорожные бригады проводят механизированную очистку покрытий и распределение противогололедных средств на дороги и тротуары города.

Посыпка дорог песчано-соляной смесью проводится на Павловском тракте, улицах Попова, Власихинская, Энтузиастов, Георгиева, 50 лет СССР, Сухэ-Батора, Панфиловцев, Лазурная, Шумакова, Чайковского, Куйбышева, Космонавтов, Матросова, Северо-Западная, Строителей, Малахова, Антона Петрова и на других участках улично-дорожной сети.

Посыпка тротуаров песком и бионордом проводится на Красноармейском, Комсомольском и Социалистическом проспектах, улицах Гоголя, Партизанская, Телефонная Смирнова, Молодежная, Ленинградская, Воровского, Советская, Профинтерна, Сизова, Шевченко, Путиловская, Парфенова, Ткацкая, Цеховая, Кулагина, Петра Сухова и других участках улично-дорожной сети.

Дорожные бригады вывозят снег с проспекта Ленина от улицы Анатолия до улицы Мало-Тобольской, проспекта Социалистического от улицы Партизанской до Гоголя, с улицы Максима Горького, с пересечения улицы Интернациональной и проспекта Социалистического, улицы Маяковского, с Северного Власихинского проезда.

В дневную смену на дорогах и тротуарах города работает 82 единицы техники и 134 дорожных рабочих. В ночную смену работы по поддержанию улично-дорожной сети в нормативном состоянии будут продолжены.

Взято отсюда