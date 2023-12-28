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Барнаул погряз в пробках после восьми утра из-за аварий: смотрим карту

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На улицах Малахова и Мамонтова ДТП, на Павловском тракте тоже

Барнаул погряз в пробках после восьми утра из-за аварий: смотрим карту

Сегодня, 13 декабря, краевая столица вновь погрязла в пробках из-за сильных морозов. Синоптики алтайского гидрометцентра прогнозируют в Барнауле до -20 градусов. Это уже теплее, чем вчера, но всё же горожане активно пользуются такси — это одна из причин заторов. Вторая, не менее важная — сильный гололед на дорогах. Осадков на этой неделе не будет, говорится на сайте краевого ЦГМС.

Стоит Павловский тракт (в том числе из-за аварий), Змеиногорский тракт, улица Власихинская и улица Балтийская. На улице Малахова автомобилисты застряли из-за аварии. Большая пробка и на улице Кирова.

Барнаул погряз в пробках после восьми утра из-за аварий: смотрим карту

Как видно по карте 2ГИС, не всех барнаульцев от пробок спас мост на Новом рынке, который открыли две недели назад, в конце ноября. Корреспондент «НГС.Барнаул» была на церемонии. Кое-что там пошло не по плану.

Небольшой затор и на проспекте Строителей, в районе кинотеатра «Мир». Парализовано движение и по улице Советской Армии. На улице Мамонтова пробка из-за ДТП. На улице Челюскинцев и улице Пушкина аналогично.

Проспект Калинина свободен, так же как и проспект Ленина и улица Молодежная. На улице Кирова пробок тоже нет. Наверняка поэтому проехать на такси по центру города не так уж и сложно. Например, десятиминутная поездка на «Яндексе» от ТЦ «Ультра» до ЦУМа обойдется всего в 170 рублей. Около девяти утра ситуация на дорогах улучшится, в это время 2ГИС оценивает заторы всего в пять-шесть баллов.

Взято Источник
28.12.2023

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