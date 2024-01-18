реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Барнаул сковали восьмибалльные пробки: смотрим карту

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Горожане массово жалуются на гололед на дорогах

Барнаул сковали восьмибалльные пробки: смотрим карту

Сегодня, 18 января, краевую столицу снова захватили пробки. 2ГИС оценивает их в восемь баллов. Рассказываем, на каких улицах вы застрянете и из-за чего на этот раз.

В городе продолжаются морозы до -20 градусов, снегопадов синоптики не прогнозируют, следует из данных на сайте краевого гидрометцентра. Тем временем жители Барнаула массово жалуются на гололед в соцсетях. NGS22.RU уже писал, как краевой «Автодор» борется со снегом и льдом (и почему не получается).

На дорогах не обошлось без ДТП. Одна из аварий стала причиной пробки на проспекте Космонавтов, ЧП отметили горожане в 2ГИС. Как всегда заторы на улице Власихинской, Павловском и Змеиногорском трактах, улице Балтийской. Улица Кутузова тоже «покраснела» из-за сильных заторов.

Барнаул сковали восьмибалльные пробки: смотрим карту

Кроме того, затруднено движение по улице Советской Армии, улице Северо-Западной и улице Матросова.

В Барнауле сохраняется режим «черного неба» из-за высокой концентрации вредных примесей в воздухе. Об этом говорится на сайте регионального гидрометцентра.

Мэрия просит руководителей крупных предприятий проследить за выбросами загрязняющих веществ, сообщается на сайте. Режим действует в краевой столице и Бийске до 19 января. Накопление загрязняющих веществ будет соответствовать первой степени опасности.

Взято Источник
18.01.2024

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

Барнаул сковали восьмибалльные пробки: смотрим карту

18.01.2024

 Новости Алтай

В барнаульском парке «Изумрудный» пройдет Фримаркет «Добровещь»: рассказываем, как поучаствовать

18.01.2024

 Новости Алтай

В Новоалтайске дедушка почти месяц жил в гостинице: он остался без прописки

18.01.2024

 Новости Алтай

Попытка номер два. Из Барнаула запустят прямые рейсы в Таиланд

18.01.2024

 Новости Алтай

«Мы хотим жить, как люди». Жительница Барнаула кричит о протекающей крыше, а власти просят ждать

18.01.2024

 Новости Алтай

Давайте сами. В Барнауле трамваи оснастили терминалами для оплаты проезда без кондуктора

18.01.2024

 Новости Алтай

На алтайской трассе скорая столкнулась с легковушкой: все подробности

18.01.2024

 Новости Алтай

Власти Барнаула забирают у людей земли в центре города: где на этот раз

18.01.2024

 Новости Алтай

«Весь город сплошной каток»: барнаульцы жалуются на гололед — в мэрии уверяют, дороги чистят регулярно

18.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске