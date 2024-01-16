Барнаул встал в 9-балльных пробках: где не проехать и во сколько это закончится

На дорогах сильный гололед после температурных перепадов

Сегодня, 16 января, краевая столица снова в пробках. Заторы охватили как центр Барнаула, так и его окраины.

Напомним, ранее в Алтайском крае резко потеплело до +3 градусов, сразу после похолодало до -20. Дороги покрылись льдом, а снегопадов пока не ожидается. NGS22.RU подготовил подробный прогноз на неделю.

Утром вторника пробки девять баллов, по данным 2ГИС. Самая сложная ситуация, как всегда, на Павловском тракте, улицах Власихинской, Малахова и Балтийской, на Змеиногорском тракте. Все эти участки сервис выделил красным. На улице Попова тоже серьезный затор.

Кроме того, произошло несколько ДТП, их отмечают в 2ГИС пользователи. Аварии на улицах Попова, Малахова и Антона Петрова.

На улицах Матросова и Северо-Западной не такой коллапс, но движение затруднено. Проспект Космонавтов весь красный. Горожане пишут, что проехать мешает грузовик на заправке. Кроме того, парализованы улицы Кутузова и Аванесова. Пробки растянулись до шоссе Ленточный Бор.

По центру Барнаула проехать проще. Небольшие проблемы на улице Молодежной, проспекте Ленина, улице Гоголя и проспекте Красноармейском.

Обычно пробки ослабевали до шести баллов примерно в 09:30, но из-за гололеда заторы могут задержаться.

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16.01.2024