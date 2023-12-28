Утром 8 декабря заторы достигли 8 баллов

Сегодня, 8 декабря, краевую столицу сковали 8-балльные пробки, следует из данных 2ГИС. В регионе сохраняются морозы и гололед. Сегодня синоптики краевого ЦГМС прогнозируют похолодание до -30, ветер до 13 метров в секунду. Штормовое предупреждение сохраняется.

Сильная гололедица на дорогах — основная причина пробок. «НГС.Барнаул» рассказывал, что «Автодорстрой» трудится в две смены, чтобы справиться с последствиями резких температурных перепадов и прочих погодных капризов. Только получается это не всегда. И вот почему.

От дорожного коллапса Барнаул не спас даже новенький мост на Новом рынке, на который так надеялись власти. Правда, на проспекте Красноармейском теперь свободно — такого горожане не видели полтора года. Еще легче проехать по улице Молодежной и улице Челюскинцев.

Чего не скажешь насчет улицы Матросова, улицы Советской Армии, проспекта Строителей и площади Октября. И уж тем более о Павловском тракте, улице Власихинской (там вдобавок сломался светофор) и Змеиногорском тракте. Здесь заторы обычно самые стойкие — держатся примерно до 09:30. На улице Шумакова барнаульцы отметили в 2ГИС ДТП.

Кроме того, сложная ситуация на улице Кирова и улице Аванесова. Шоссе Ленточный Бор 2ГИС полностью отметил красным. Утренние пробки продержатся примерно до 09:30 утра, а вечерние начнутся около 17:00.

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28.12.2023