Барнаульцы застряли в пробках в мороз -25: где всё еще не проехать

Заторы 2ГИС оценивает в 8 баллов

Сегодня, 11 декабря краевая столица встала в 8-балльных пробках, по данным 2ГИС. Очевидная причина заторов — затяжные морозы. Синоптики алтайского гидрометцентра прогнозируют, что холод продержится как минимум до среды, 13 декабря. Сегодня столбики термометров в Барнауле показали -25 градусов. Без осадков. На дорогах сильный гололед.

Самые серьезные заторы традиционно на Павловском тракте. Барнаулец Александр Русаков в 2ГИС предупреждает: «Фура встала на перекрестке, проезда нет на Фурманова». Движение затруднено на улице Власихинской, улице Балтийской и Змеиногорском тракте. На улице Антона Петрова пробка из-за ДТП. Стоит и улица Юрина. 2ГИС, кроме того, отмечает красным дорогу в поселок Пригородный.

От пробок в центре горожан не избавил даже обновленный мост на Новом рынке. Напомним, его открыли 30 ноября. По заявлениям городских властей, путепровод мог покончить с транспортным коллапсом. Но этот прогноз воплотился лишь отчасти. Проспект Калинина теперь действительно свободен. А вот на улице Матросова до сих пор небольшая пробка. Заторы сковали часть проспекта Ленина. Красным 2ГИС выделяет и улицу Меланжевую.

Утренние заторы 2ГИС оценивает в 7–8 баллов. После 09:30 ситуация на дорогах стабилизируется. Пробки днем обычно 4 балла. А вечером Барнаул снова ждет транспортный коллапс от проспекта Ленина до улицы Власихинской.

Взято Источник

28.12.2023