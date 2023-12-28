По словам главы ведомства, транспорт запустят до конца этого года

Сегодня, 5 декабря, глава Министерства транспорта Алтайского края Антон Воронов заверил, что новые белорусские трамваи запустят в краевой столице до конца этого года.

— В декабре мы планируем запустить новые трамваи. Белорусский подрядчик обещал поставить все запчасти и ремкомплекты вовремя. После этого мы с городом Барнаулом проведем запуск. Все единицы здесь, пусконаладка идет в полном объеме, так что мы не видим рисков, что транспорт не сможет выехать на линию, — рассказал чиновник.

Подготовкой транспорта, по словам спикера, занимается компания-изготовитель. Напомним, в столицу региона новенькие трамваи приехали еще в ноябре, об этом рассказывал Горэлектротранс. Их уже посмотрел глава региона Виктор Томенко.

— Обновления требует, конечно, общественный транспорт по всему краю. Постепенно мы должны полностью избавиться от устаревших машин, в которых некомфортно ездить ни пассажирам, ни водителям, — сказал губернатор.

Скоро в Барнаул приедут запчасти и ремкомплекты для белорусских красавчиков. Детали от их предшественников, старых трамваев, не подойдут. Пока транспорт не оформили на баланс Горэлектротранса. Однако, отметил Воронов, это не займет много времени.

Пресс-служба мэрии еще в октябре этого года сообщала, что новые трамваи хорошо подходят для сибирского климата. Выдерживают резкие перепады температур. Зимой отапливаются, а летом — охлаждаются кондиционерами. В каждом трамвае по 35 мест, а всего он вмещает примерно 160 пассажиров. Что важно, весь транспорт низкопольный. Он обошелся правительству в 716 миллионов рублей.

Ранее «НГС.Барнаул» показывал новенькие вагоны внутри и снаружи. Кстати, уже известно, по каким маршрутам поедут «белорусы».

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28.12.2023