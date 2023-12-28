Транспортный коллапс 2ГИС оценивает в восемь баллов — классика краевой столицы

Сегодня, 7 декабря, краевая столица мерзнет, стоя в пробках. Дорожно-ледяной коллапс 2ГИС оценивает в восемь баллов. Для утреннего Барнаула — обычное дело.

В регион пришли первые морозы. По информации краевого Гидрометцентра, ожидается до -16 градусов, с ветром от 8 до 13 метров в секунду, местами до 12 метров в секунду. Накануне в крае сильно потеплело, аж до +6, и все улицы города «поплыли», так что сегодня на дорогах жуткий гололед. Как его убирают (и почему не получается), «НГС.Барнаул» уже писал.

Самая сложная ситуация сейчас на Павловском тракте, улице Малахова, Змеиногорском тракте и улице Власихинской. Рассерженный горожанин пишет в 2ГИС: «Чего стоим? Морозка колесики щиплет?» Он застрял на улице Солнечная Поляна. На улицах Энтузиастов и Попова ситуация не лучше. Некоторым водителям «коллеги» советуют не садиться за руль до лета.

На улице Северо-Западной пробка из-за ДТП. Улицу Меланжевую 2ГИС тоже выделяет красным. Небольшие заторы на улице Цеховой.

А вот в центре проспект Ленина свободный, небольшая пробка на улице Молодежной, а на улице Короленко авария, пишут барнаульцы в 2ГИС. Сохраняются заторы на улице Челюскинцев и частично на проспекте Строителей.

Однако цены на такси этим утром ненамного выше обычных. Например, поездка по центру города в «Яндекс.Такси» обойдется в 175 рублей. Как видно в приложении, спрос средний. Вечером, когда заторы повторяются, он резко возрастает. Стоимость поездки взлетает в два, а то и в три раза.

Напомним, ровно неделю назад, 30 ноября, в краевой столице торжественно открыли мост на Новом рынке. Его реконструировали полтора года. Городские чиновники верили, что путепровод наконец решит проблему с пробками в городе. Кстати, корреспондент «НГС.Барнаул» побывала на открытии и написала, как всё прошло на самом деле (немного не по плану властей).

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28.12.2023