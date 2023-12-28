Новая дорога, по прогнозам регионального Минтранса, появится в ближайшие годы

Чиновники Минтранса Алтайского края подготовили проект новой трассы в объезд Бийска. Ее соединят с направлением на Белокуриху. Об этом на пресс-конференции рассказал глава ведомства Антон Воронов.

— Обход Бийска — это соединение существующего обхода с направлением на Белокуриху, чтобы можно было проезжать, не заезжая в Бийск. На ближайшем заседании правительства я доложу об этом губернатору Алтайского края, и при наличии финансовой возможности мы начнем этот проект реализовывать, — говорит министр.

Кроме того, он уточнил, что трассу могут построить в ближайшие три года. Уже подсчитали примерную стоимость работ — почти два миллиарда рублей. Проект, как отметил спикер, уже прошел госэкспертизу.

Антон Воронов рассказал, что еще во время ремонта Коммунального моста через реку Бию стало понятно, что объезд нужен.

— Мы видели в этом году, какая ситуация была в Бийске во время ремонта Коммунального моста. В этом был положительный момент: ситуация позволила многим узнать о том, что существует обход Бийска и по нему можно быстро доехать.

Чиновник считает, что новая дорога облегчит транзитный поток через город.

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28.12.2023