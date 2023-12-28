Власти города трижды подчеркнули свои заслуги и наградили подрядчика

Сегодня, 30 ноября, в краевой столице с песнями, шариками и речами чиновников открыли мост на Новом рынке. По нему даже проехали первые автомобили и трамваи. NGS22.RU рассказывает, как это было.





Скользкий новый путь



С самого утра все барнаульские паблики и телеграм-каналы трубили об открытии моста на Новом рынке. В 2ГИС водители спорили, кто первый проедет по новенькому.

Его даже называли героем дня, если не года. Этого события ждали с мая 2022-го, когда начался ремонт (другие факты про путепровод можно прочитать по ссылке).

Открытие назначили ровно в полдень. Но уже в 11:30 на пересечении проспекта Ленина и улицы Кулагина была толпа людей. Я остановилась у ТРЦ «Пионер» и пошла до нужной точки пешком. Прямо по мосту. Было непривычно и даже немного страшно. Но только потому что дорога была во льду вперемешку со снегом. Лишь изредка на пути попадался чистый асфальт.

За спиной слышу беседу двух пожилых женщин: «Ну вот, видишь, и открыли наконец!» Одна ведет другую под руку, чтобы обе не поскользнулись.

Те, кто пришел на праздник, делились на три категории: обсуждающие, гуляющие (они удивленно озираются на всё вокруг) и те, кого мост как будто не волнует. Как раз такой мужчина обогнал меня. Шел он вальяжно, со стаканом кофе, словно это уже традиция — ежедневные прогулки по мосту.

Шагали по нему и целые семьи, и парочки подростков, которые, наверное, решили прогулять уроки в честь праздника.

Спустя несколько минут пути уже слышу патриотические песни. Они звучат из больших колонок рядом с маленькой сценой. Горожане переминаются с ноги на ногу. Сегодня хоть и не очень холодно, но долго просто так стоять на улице — верный путь к обморожению. Впрочем, некоторые решили этот вопрос иначе — где-то раздобыли горячий чай.

Из «узкого горлышка» в широкое





Чуть поодаль пресс-подход для журналистов. Первым говорил руководитель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Валерий Ведяшкин.

— Выполнены все основные работы, чтобы открыть движение по путепроводу. Заменены конструкции большого и малого путепроводов. Выполнено устройство проезжей части, линии освещения, контактной сети, освещение, дорожная разметка. Всё соответствует характеристикам. Стоимость работ составила более двух миллиардов рублей. На следующий год останется только благоустройство. До 30 июля планируем всё сделать.

До реконструкции мост, по словам Ведяшкина, был «узким горлышком»

— Сейчас у нас не четыре полосы движения, а шесть — по три с каждой стороны. Так мы увеличили пропускную способность. Надеемся, что это решит вопрос с пробками на проспекте Ленина, как с улицы Матросова, так и с улицы Пионеров. Кроме того, появились новые светофоры и тротуары для безопасности пешеходов.

Глава комитета рассказал, что во время ремонта транспортного коллапса не было. Его, по мнению чиновников, избежали благодаря «выделенкам». Правда, из-за этого другие улицы были забиты пробками: проспект Калинина, улица Кутузова, Павловский тракт и Змеиногорский тракт. Но теперь, надеются барнаульские власти, всё изменится. И горожане будут почти летать на работу и обратно.

Официально движение по мосту откроют завтра — 1 декабря.

— Весь общественный транспорт, который ранее двигался по проспекту Ленина и по путепроводу, отправится по своим старым маршрутам. В их числе трамваи и троллейбусы, — рассказал Ведяшкин.

Директор компании-подрядчика ДСУ № 4 Николай Данилин не скрывал радости по поводу открытия и улыбался в камеры ТВ-корреспондентов.

— Несмотря на все трудности, нам удалось выполнить все работы в срок. Пришлось иногда трудиться в круглосуточном режиме. Настроение очень радостное. Нам удалось решить транспортный вопрос, который последние полтора года волновал барнаульцев, — рассказал он.

Позже глава региона Виктор Томенко и мэр Барнаула Вячеслав Франк наградили Николая Данилина за успешный заказ.

Спасибо всем от всех

На празднике барнаульцев развлекали не только музыкой из колонок, но и мини-фильмом про реконструкцию моста. На экране менялись картинки то ремонта моста, то городских дорог, а на фоне звучал уверенный мужской голос. Он благодарил за губернатора Виктора Томенко за огромный вклад в строительство моста и президента Владимира Путина — за выделенные деньги. Всего потратили более 2 миллиардов рублей, хотя первоначальная сумма контракта была 1,6 миллиарда.

Горожане простояли на улице уже около получаса, а я уже позавидовала тем, у кого есть чай. Я переминаюсь с ноги на ногу или делаю пару шагов в толпе, чтобы ноги не заледенели. Людей становится только больше. Когда на сцену поднялся Виктор Томенко, я уже едва видела его голову. И то если притворялась страусом и вытягивала шею.

Потом это стало бесполезно. Дорожники попросили народ расступиться, чтобы открыть путь к сцене делегации чиновников: министров во главе с мэром города Вячеславом Франком. Неожиданно сзади ко мне подошел рабочий, взял за плечи и отвел в сторону со словами: «Так-так-так, отойдем».

Теперь я вообще не вижу Томенко. Я не вижу ничего, кроме мужских спин. Все как один в темных куртках. Но слышу, что говорит глава Алтайского края.

— Дорогие барнаульцы, дорогие жители Алтайского края, дорогие друзья! Сегодня действительно мы открываем движение по этому путепроводу на проспекте Ленина. Сказать, что это событие долгожданное и желанное, а я думаю, что это тот самый случай.

В конце речи губернатор поблагодарил президента Путина за поддержку региона. А еще строителям, директору ДСУ № 4 и самим горожанам. Прежде всего за терпение. После Томенко вручил благодарственные письма ответственным за такой важный проект.

Ведущий со сцены объявляет следующего спикера: «Мэр Барнаула Вячеслав Генрихович…» (микрофон отключается). Выходит Франк. Благодарит за ремонт моста президента, губернатора, подрядчика и жителей. Вручает благодарности.

Свидание трамваев

После речей и благодарностей наконец приступают к главному — открытию моста на Новом рынке. Виктор Томенко и Вячеслав Франк вместе перевернули большой дорожный знак с запрещающей надписи на разрешающую: «Проезд открыт».

Барнаульцы расступились. Первой по мосту проехала дорожная техника. Две оранжевые машины, будто большие игрушки. Следующими пошли трамваи, украшенные шарами в цветах российского флага. В паблике Barnaul 22 во «ВКонтакте» писали, что водители — муж и жена. Свидание на глазах у сотен горожан. Я пристроилась в безопасном месте у сцены. Тут незнакомец рядом сказал то ли мне одной, то ли всем, но тихо.

— Нет, ну не нагрузили их. Пустые едут. А представляете, сейчас всё рухнет? А когда нормальное движение начнется, точно не рухнет?

Власти города уверяют, что после масштабной реконструкции моста хватит на 60–70 лет бесперебойной работы.

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28.12.2023