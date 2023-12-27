МБУ «Автодорстрой» ведет посыпку противогололедными средствами дорог и тротуаров города. Сегодня, в ночь с 26 на 27 декабря, дорожные бригады проводили механизированную очистку дорог и тротуаров, распределение реагентов, вывоз снега, грейдирование автодорог.

Посыпка дорог песчано-соляной смесью проводилась на улицах: Антона Петрова, Малахова, Солнечная Поляна, Власихинская, Димитрова, Молодежная, Шумакова, Лазурная, Попова, Власихинская, Взлетная, Балтийская, Сергея Ускова, Сиреневая, Ползунова, Пушкина, Гоголя, Никитина, Интернациональная, Партизанская, Ядринцева, Папанинцев и на других участках улично-дорожной сети.

Всего с начала сезона для предотвращения скользкости на дорогах использовано 19835 тонн песчано-соляной смеси разной концентрации.

Посыпка противогололедными материалами тротуаров в ранние утренние часы проводилась на улицах: Воровского, Сухова, Смирнова, Георгия Исакова, Попова, Малахова, Юрина, Антона Петрова, Пионеров, Советской, Профинтерна, Сизова, Аносова, Союза Республик, Шевченко, Путиловская, 8 Марта, Профсоюзов, Парфенова, Ткацкой, Цеховой, Кулагина, Эмилии Алексеевой, Титова, Малахова, 1-ой и 5-ой Западной, Глушкова, Чудненко, Чеглецова, Беляева, Тимуровской, 40 Лет Октября и на других участках улично-дорожной сети.

Также дорожные бригады продолжают вывозить снег с дорог города.

В ночь работы проводились на улицах: Ползунова, Чкалова, Сизова, 9 мая, Советской, Цеховой, Георгиева, Бехтерева, Мерзликина, Юрина, 50 лет СССР, на бульваре Медиков, проспекте Строителей и Социалистическом, на ул. Центральной в поселке Лебяжьем и других участках.

Всего с начала сезона вывезено более 140 000 кубических метров снега.

Работы в дневную смену по противогололедной обработке и вывозу снега будут продолжены. В дневную смену на дорогах и тротуарах города будут работать 87 единиц техники и 121 дорожный рабочий.

Взято отсюда