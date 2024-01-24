реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Дорожная служба Барнаула продолжает обработку тротуаров от наледи

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Дорожная служба Барнаула продолжает обработку тротуаров от наледи

Дорожная служба Барнаула продолжает обработку тротуаров от наледи

Дорожная служба Барнаула продолжает обработку тротуаров от наледи

Дорожная служба Барнаула продолжает обработку тротуаров от наледи

Дорожная служба Барнаула продолжает обработку тротуаров от наледи

Дорожная служба Барнаула продолжает обработку тротуаров от наледи

Дорожная служба Барнаула продолжает обработку тротуаров от наледи

МБУ «Автодорстрой» в ночную смену с 23 на 24 января организовало работу 98 единиц техники на городских дорогах и тротуарах. Особое внимание уделялось обработке противогололедными средствами остановочных карманов, перекрестков, спусков, мостов, лестниц.  

Посыпка тротуаров, остановочных карманов, лестниц противогололедными реагентами в ранние утренние часы началась на малой Калинина, улицах Воровского, Сизова, Цеховой, Советской, Кулагина, Маяковского, Власихинской, Просторной, Энтузиастов, Георгиева, 50 лет СССР, Новосибирской, Инициативной, Попова, Балтийской, Взлетной, Лазурной, Шумакова, Малахова, Антона Петрова, Георгия Исакова, Юрина, Солнечной Поляне, Попова, Кавалерийская, Эмилии Алексеевой, Павловском тракте, Южном  Власихинском проезде,  проспектах Комсомольском, Космонавтов и других участках.

Отметим, что всего с начала сезона для противогололедной обработки улично-дорожной сети города использовано более 32 800 тонн песчано-соляной смеси разной концентрации, 1772 тонн песка и 126 тонн бионорда. 

Сегодня ночью вывоз снега проводился с улиц Тимуровская, Эмилии Алексеевой, Белинского, Ржевского, Радужной, Чайковского, в поселке Авиатор по маршруту автобуса, 2-ой Северо-Западной, Георгия Исакова, пл.Победы, Социалистического проспекта и других участков. 

Добавим, что в дневную смену работы по очистке механизированным и ручным способами тротуаров от наледи и по противогололедной обработке будут продолжены.  Для этого на улицах города будут работать 67 единицы техники, 122 дорожных рабочих.

Просим горожан быть предельно внимательными и соблюдать осторожность при передвижении по улицам.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Авто и дороги

Дорожная служба Барнаула продолжает обработку тротуаров от наледи

24.01.2024

 Недвижимость и ЖКХ

Дорожная служба Барнаула продолжает обработку тротуаров от наледи

24.01.2024

 Новости Алтай

В Бийске семья чуть не погибла в горящем доме: посмотрите, что там творилось

24.01.2024

 Новости Алтай

В России перестал открываться YouTube. У части зрителей «лег» сайт и не грузятся видео

24.01.2024

 Новости Алтай

«Это бич современного мира». В России выросло число людей с ожирением — как с ним бороться

24.01.2024

 Новости Алтай

В Сети стало популярным мороженое из снега. Разбираемся с врачами, можно ли его есть

24.01.2024

 Новости Алтай

«Они умны, страшны и крайне опасны»: в России волки стали нападать на людей, есть жертвы. Эксперты советуют, как спасаться

24.01.2024

 Новости Алтай

Морозят молоко, хранят чеснок в масле и лакомятся икрой: разглядываем холодильники российских пенсионеров

24.01.2024

 Новости Алтай

24 января в Алтайском крае будет без осадков и до -15 градусов

24.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске