МБУ «Автодорстрой» в ночную смену с 23 на 24 января организовало работу 98 единиц техники на городских дорогах и тротуарах. Особое внимание уделялось обработке противогололедными средствами остановочных карманов, перекрестков, спусков, мостов, лестниц.

Посыпка тротуаров, остановочных карманов, лестниц противогололедными реагентами в ранние утренние часы началась на малой Калинина, улицах Воровского, Сизова, Цеховой, Советской, Кулагина, Маяковского, Власихинской, Просторной, Энтузиастов, Георгиева, 50 лет СССР, Новосибирской, Инициативной, Попова, Балтийской, Взлетной, Лазурной, Шумакова, Малахова, Антона Петрова, Георгия Исакова, Юрина, Солнечной Поляне, Попова, Кавалерийская, Эмилии Алексеевой, Павловском тракте, Южном Власихинском проезде, проспектах Комсомольском, Космонавтов и других участках.

Отметим, что всего с начала сезона для противогололедной обработки улично-дорожной сети города использовано более 32 800 тонн песчано-соляной смеси разной концентрации, 1772 тонн песка и 126 тонн бионорда.

Сегодня ночью вывоз снега проводился с улиц Тимуровская, Эмилии Алексеевой, Белинского, Ржевского, Радужной, Чайковского, в поселке Авиатор по маршруту автобуса, 2-ой Северо-Западной, Георгия Исакова, пл.Победы, Социалистического проспекта и других участков.

Добавим, что в дневную смену работы по очистке механизированным и ручным способами тротуаров от наледи и по противогололедной обработке будут продолжены. Для этого на улицах города будут работать 67 единицы техники, 122 дорожных рабочих.

Просим горожан быть предельно внимательными и соблюдать осторожность при передвижении по улицам.

Взято отсюда