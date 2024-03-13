В связи с обильным снегопадом дорожной службой в ночь с 12 на 13 марта проводилась очистка дорог и тротуаров от снега; всего работало 115 единиц техники.

Очистка дорог проводилась на улицах Парфенова, Цеховая, Кулагина, Сухова, Смирнова, Эмилии Алексеевой, Титова, Малахова, Ползунова, Пушкина, Гоголя, Короленко, Никитина, Анатолия, Интернациональная, Пролетарская, Чкалова, Партизанская, Ядринцева, Папанинцев, Власихинская, Антона Петрова, Солнечная Поляна, Энтузиастов, 65 лет Победы, Попова, Павловском тракте и на других участках дорог.

Грейдирование дорог проводилось на улицах Воровского, Петра Сухова, 80 Гвардейской Дивизии Дивизии, Крупской, Приобской, Мусорского, Герцена, Полевой, Белинского, Южном тракте, а также по автобусным маршрутам в пригородных поселках.

Вывоз снега проводился на улицах Воровского, Петра Сухова, 80 Гвардейской Дивизии, Фомина, Гоголя, Партизанская, Попова, Лазурная, Эмилии Алексеевой, Челюскинцев, проспекте Строителей и других дорожных участках.

В день, 13 марта, будут организованы работы по очистке и посыпке тротуаров, лестничных сходов, подходов к пешеходным переходам, остановочных павильонов во всех районах города. Улично-дорожную сеть будут поддерживать в нормативном состоянии 79 единиц техники и 118 дорожных рабочих.

Взято отсюда