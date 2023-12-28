Публикуем полный текст письма

Пилотов авиакомпании «Уральские авиалинии», которые экстренно посадили самолет в пшеничном поле, попросили уволиться по собственному желанию. Это была инициатива командира эскадрильи: он выступил с этим предложением на прошлой неделе. Однако и командир воздушного судна Сергей Белов, и второй пилот Эдуард Семенов отказались подписывать заявления на увольнение по собственному желанию.

Супруга Эдуарда Семенова записала обращение к президенту России Владимиру Путину и предоставила его в распоряжение редакции MSK1.RU. Публикуем полный текст письма.

Здравствуйте, глубокоуважаемый Владимир Владимирович!

Мой супруг Эдуард Семенов работает вторым пилотом в авиакомпании «Уральские авиалинии», с ним мы воспитываем троих несовершеннолетних детей.

12 сентября этого года мой муж вместе с командиром воздушного судна Сергеем Беловым совершал рейс Сочи — Омск. Из-за отказа гидросистемы командир экипажа принял решение лететь на запасной аэропорт, в город Новосибирск. Там находится ремонтная база «Уральских авиалиний». Так положено по инструкции.

По прохождении половины пути было обнаружено, что топлива не хватит долететь до Новосибирска. При расчете топлива до Новосибирска экипаж сделал поправку на открытые створки. Но, поскольку шасси они убрали вручную, естественно, как командир, так и второй пилот были уверены, что шасси убраны, и не делали поправку на выпущенные шасси. В итоге экипаж посадил самолет на пшеничное поле мягче, чем многие сажают на полосу. К сведению: жесткость посадки определяется специальной цифрой. Посадка действительно была очень мягкой. Никто не пострадал. Они вдвоем совершили невозможное.

Сейчас их многие эксперты ругают. Но хоть один из этих экспертов пусть попробует посадить самолет почти со 170 людьми за спиной, включая 23 ребенка и женщину в третьем триместре беременности. Зная, что через 5 минут топливо закончится и самолет упадет вниз, как утюг. Хоть один из этих экспертов пусть попробует найти ровную площадку среди тайги и болот с высоты 6000 метров. Во всей округе это была единственная площадка — поле. Обучают пилотов сажать самолет в поле, предварительно облетев над этим полем на низкой высоте и только убедившись, что это безопасно.

Да, а есть хоть один человек на нашей планете Земля, кто ни разу не ошибался?

Позавчера моему мужу предложили уволиться по собственному желанию. Вчера это же предложение поступило Сергею Белову.

Я считаю, что это несправедливо.

Уверена, что эти люди — герои и они смогли спасти всех пассажиров, экипаж и самолет. Даже самолет не пострадал и, вероятно, вернется к работе.

Эксперты утверждают, что с поломкой безопаснее было сажать самолет на полосу, пусть даже короткую (в г. Омск). С поломкой гидросистемы, которая напрямую отвечает за торможение самолета. Надо вспомнить авиакатастрофу, которая произошла в аэропорту Шереметьево 5 мая 2019 года, где самолет компании «Аэрофлот» с технической неисправностью совершил посадку в аэропорту, «где есть все службы, скорые, пожарные». Итог — 41 человек сгорел, 10 раненых. Это факт!

Теперь хочется спросить, экипаж, посадивший самолет на пшеничное поле без единого раненого человека, надо наказать или наградить? Для меня ответ очевиден. А вы, глубокоуважаемый Владимир Владимирович, как считаете?

С благодарностью и надеждой на справедливое решение, Семенова Анна.

Напомним, самолет «Уральских авиалиний» летел из Сочи в Омск, но в какой-то момент подал сигнал тревоги и сел на грунт в сельской местности. Мы публиковали первые фото с места происшествия и рассказывали, что известно об этом лайнере. Почитайте также историю очевидца.

Эксперты объяснили, что стало причиной экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний». Всю информацию о ЧП мы собирали в режиме онлайн.

Взято Источник

28.12.2023