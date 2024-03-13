Роман начал терять сознание и не смог поставить машину так, как надо

13 марта 2024, 11:0073Написать комментарий

Дальнобойщик Роман Кочуров, который несколько часов погибал от инсульта на глазах у гаишников, получил на руки протокол об административных правонарушениях. Один из штрафов — за то, что он неправильно припарковался, когда начал терять сознание. А второй — за то, что его ремень безопасности якобы не был пристегнут во время езды. При этом водитель признан потерпевшим по уголовному делу, но подозреваемые до сих пор не установлены. Подробности — в материале наших коллег из E1.RU.

Напомним, что случилось с Романом. 5 января он возвращался в родной Камышлов Свердловской области из командировки — он работает водителем на местном заводе по производству минеральной воды. В дороге ему стало плохо, он попал в ДТП. Пострадавших не было, лишь небольшие повреждения на машинах. Роман тогда не мог говорить, ни на что не реагировал. Сотрудников ГИБДД вызвал водитель второй машины. Экипаж прибыл на место минут через пятнадцать–двадцать после звонка.

По словам очевидцев, гаишники посчитали, что водитель пьян или находится под воздействием наркотиков, но на освидетельствование его не повезли. Несколько часов он «трезвел» в своей холодной кабине, потом его перенесли в автомобиль ГИБДД. Скорую вызвали коллеги дальнобойщика, которые приехали эвакуировать машину. В больницу Роман попал только через шесть часов после аварии. У него диагностировали геморрагический инсульт, его спасли в реанимации Свердловской областной больницы.

Уведомление о штрафе пришло на «Госуслуги» буквально через два–три дня после происшествия, Роман тогда еще был в реанимации. У его жены есть доступ к «Госуслугам», она и увидела уведомление. Тогда не было до конца ясно, в какой момент были допущены эти правонарушения, возможно, накануне истории с инсультом.

Но на днях Роман получил на руки протоколы об административных правонарушениях с подробным описанием. Водитель совершил эти самые правонарушения как раз в тот момент, когда погибал от инсульта. В протоколе указана дата 5 января, место: 158-й километр трассы Екатеринбург — Тюмень. Согласно документу, время совершения обоих правонарушений: 11 часов 47 минут.

Тогда Роману стало плохо, он начал съезжать к обочине, задел проезжавшую фуру. Но успел остановиться до того, как отключился. Прицеп при этом остался на проезжей части — с трассы его убирали дорожные службы. И вот за неправильную парковку водителя оштрафовали на 1,5 тысячи рублей.

Еще один штраф — за езду с непристегнутым ремнем безопасности. Каким образом экипаж зафиксировал такое правонарушение, до сих пор не ясно. Даже если судить по официальным данным ГИБДД, сотрудники прибыли на место аварии спустя какое-то время, когда второй участник ДТП позвонил в службу спасения. Обе машины в тот момент уже давно стояли.

Время оформления протокола — 16 часов. В постановлениях о правонарушениях указано, что Роман от подписи отказался. Судя по свидетельствам очевидцев (аудиозаписи есть в редакции Е1.RU), водитель в это время уже ни на что не реагировал и уж тем более не мог ничего подписать. Примерно в 17 часов его госпитализировала скорая Центра медицины катастроф.

Память к Роману так до конца и не вернулась — он не помнит, что с ним произошло.

— Это театр абсурда, — возмущается юрист Сергей Тетерин, который представляет интересы семьи Романа Кочурова. Он также не понимает, каким образом в данной ситуации возможно было увидеть «непристегнутый ремень». — Будем ходатайствовать о выделении этого момента в самостоятельный эпизод в уголовном деле, который можно квалифицировать как злоупотребление служебными полномочиями.

Но больше всего его и потерпевших беспокоят даже не эти абсурдные штрафы, а то, что расследование уголовного дела, по их мнению, затягивается. Как будто намеренно. В данный момент уголовное дело, возбужденное по статье «Халатность», всё еще бесфигурантное, то есть конкретные подозреваемые так и не установлены.

— Сейчас совместно с потерпевшими готовим ходатайства и жалобы во все инстанции: главе СК Бастрыкину, а также следователю, который ведет дело. До сих пор не опрошены очевидцы — водители. Зато услышал от следователя, что к уголовной ответственности могут привлечь свидетеля.

Якобы можно, если постараться, в его действиях найти состав преступления по статье 125 УК РФ — оставление в опасности. Притом что водитель как раз принял все меры, должные по закону. Он не имел права вмешиваться или препятствовать сотрудникам ГИБДД в исполнении их обязанностей. Поэтому товарищ Романа включил отопитель в кабине, обратился к должностным лицам, довел до их сведения, что Роман в бессознательном состоянии, нуждается в помощи врачей.

И только после этого свидетель, уверенный, что представители власти исполнят свои обязанности, уехал по приказу начальства по маршруту, — подчеркнул юрист.

Мы попросили ГИБДД Свердловской области разъяснить ситуацию с привлечением пострадавшего дальнобойщика к административной ответственности. А именно — ответить на вопрос, каким образом было установлено правонарушение с непристегнутым ремнем, если сотрудники ДПС прибыли на место ДТП минут через двадцать после вызова.

В ведомстве пояснили, что «оценку данному событию дадут коллеги из СУ СК РФ, у которых на рассмотрении находятся данные материалы».

В Следственном комитете нам ответили, что «Камышловским межрайонным следственным отделом продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту данной ситуации. В настоящее время выполняется комплекс необходимых процессуальных мероприятий».

Также мы попросили прокомментировать ситуацию с выписанными штрафами автоэксперта, главу общественного центра «Автомобилист» Максима Едрышова. По его мнению, штрафы в этом случае неправомерны, как и протоколы о нарушениях.

— Ситуация дичайшая. По всей видимости, причина в банальном выполнении плана. То есть так называемого плана — его якобы нет, любой сотрудник ГИБДД будет его отрицать.

Даже если брать этот случай: два правонарушения — парковка и ремень. Штраф, по КоАП, выписывается за более тяжкое нарушение. И в данном случае даже речи не может быть о неправильной парковке. Во-первых, человеку стало плохо. Во-вторых, произошло ДТП. А неправильная парковка предполагает какие-то умышленные действия, — объяснил общественник.

По его словам, единственный способ сейчас хотя бы в этом добиться справедливости — оспорить штрафы через суд.

— Потому что по нашему законодательству, если штраф не оспорен и постановление вступило в силу, оно подлежит исполнению. Предъявить документы о ДТП, медицинские справки. И — объективно — вину водителя в этом случае должен доказывать инспектор ДПС, поскольку речь не идет о камерах. Доказать тот факт, что водитель не был пристегнут или имел умысел ставить свою машину в неположенном месте.

И надеюсь, что прокуратура и СК дадут оценку этим действиям. А также надеюсь, что руководство Госавтоинспекции займется медицинской подготовкой своих сотрудников, — отметил эксперт.

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Взято Источник

13.03.2024