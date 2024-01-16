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Глава барнаульского «Горэлектротранса» под домашним арестом по уголовной статье: все подробности

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Николая Петряшина подозревают в превышении должностных полномочий из личной заинтересованности

Глава барнаульского «Горэлектротранса» под домашним арестом по уголовной статье: все подробности

Сегодня, 15 января, стало известно, что глава барнаульского «Горэлектротранса» 62-летний Николай Петряшин под домашним арестом. Об этом «Толку» сообщили источники.

По данным издания, на Петряшина завели уголовное дело по статье статья 286 часть 3 пункт «Е» УК РФ («Превышение должностных полномочий из корыстной или личной заинтересованности»).

Кроме того, «Толк» со ссылкой на материалы дела пишет, что имущество главы организации тоже может быть под арестом. Однако на сайте Индустриального районного суда материалов дела уже нет в открытом доступе. В «Горэлектротрансе» говорят, что «не располагают информацией».

В пресс-службе алтайского следкома корреспонденту NGS22.RU тоже не подтвердили (и не опровергли) сведения СМИ. В ведомстве ответили, что официальный комментарий по ситуации будет завтра.

По статье о превышении должностных полномочий виновному грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности в течение трех лет.

Напомним, недавно в соцсетях появились фото разбитого белорусского трамвая из барнаульского депо. Транспорт до сих пор не вышел на линию, хотя его ждут как минимум с конца 2023 года. Инцидент прокомментировал главный инженер «Горэлектротранса» Александр Возный. Он сказал, что трамвай починят до запуска.

Взято Источник
16.01.2024

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