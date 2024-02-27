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Глава города Вячеслав Франк провел оперативное совещание

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Глава города Вячеслав Франк провел оперативное совещание

Глава города Вячеслав Франк провел оперативное совещание

Глава города Вячеслав Франк провел оперативное совещание

Глава города Вячеслав Франк провел оперативное совещание

В совещании  приняли участие председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич, заместили главы администрации города, главы районных администраций (в режиме видеоселекторной связи), руководители профильных комитетов. 

В рамках совещания рассмотрен вопрос очистки дорог, тротуаров, межквартальных проездов от снега и наледи. В течение этой недели в Барнауле прогнозируются умеренные осадки в виде снега. В условиях снегопада главам районных администраций поручено усилить работу по очистке межквартальных проездов и тротуаров. Также необходимо продолжить работу по борьбе с гололёдом в местах общего пользования. 

Особое внимание глава города Вячеслав Франк уделил очистке от снега и наледи кровель многоквартирных домов. Он поручил районным администрациям совместно с управляющими организациями и ТСЖ усилить  работу по надлежащей очистке дворовых территорий и кровель домов.

Председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин проинформировал о проведении конкурсов по определению подрядчиков на выполнение работ в рамках реализации национальных проектов «Безопасные качественные дороги», «Жилье и городская среда» в текущем году. 

«Завершается подготовительный этап, все конкурсные процедуры по заключению контрактов на ремонт и строительство  дорог, благоустройство общественных территорий должны быть проведены до 1 апреля», – уточнил руководитель профильного комитета.

Взято отсюда

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