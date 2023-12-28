Что из себя представляет авто из Ирана

Седан Iran Khodro Dena, который появился в продаже в автосалонах Петербурга и в других городах страны, по цене легко даст фору отечественной Lada Vesta. За 1,3 миллиона рублей (правда, при покупке в кредит) автовладелец получит вполне себе шустрый седан, да еще и самую дешевую на сегодняшний день в России иномарку.

Иранский концерн довольно бодро завоевывает международный рынок: основной целевой рынок — в Ираке, с 2018 года на Iran Khodro Dena пересела полиция Сенегала, экспортируют автомобили в Гвинею и Нигерию. В марте 2023 года иранские автомобили отправили в Венесуэлу.

В Петербурге представителем бренда IKCO стала компания «Рольф». Правда, о дилерском соглашении речь пока не идет — автомобили поставляются в Россию, как объяснили в салоне на Витебском проспекте, по параллельному импорту, «чтобы прощупать рынок».

— Пока ввезли пробную партию. Были и Tara, и Dena. Семь машин мы уже продали, на вчерашний день остались два автомобиля, — поделился продавец.

Экономно до миллиметра

Принципиально, с инженерной точки зрения, иранский автомобиль, поставляемый в Россию, от «француза» должен отличаться лишь эмблемой: вместо профиля льва капот, крышку багажника и руль венчает голова жеребца — символ производителя. Причем с названием он никак не связан: Khodro в переводе с персидского — это просто «автомобиль». Однако иранцы уже сильно обновили внешний вид «дедушки» Peugeot 405 (причем не один раз) и многое уже ставят «свое», то есть, если быть точнее, китайское. Как у всех, короче.

В отличие от Iran Khodro Samand автомобиль Dena получился почти на 15 сантиметров длиннее (4558 мм вместо 4410). Запасом длины распорядились во благо внушительного объема багажника — он вышел на 500 литров, почти как у Datsun on-Do, Renault Logan, Chery Bonus, KIA Rio и Nissan Almera. Не случайно вместо запасного колеса у Dena докатка — она не такая широкая и ловко прячется под ковриком багажника, не покушаясь на драгоценный объем. Не рассчитывайте возить на «иранце» габаритный груз вроде столов и шкафов: спинки задних кресел не опрокидываются. Зато в багажнике можно катать домашнего питомца. Чтобы он не скучал в гордом одиночестве, в нише подлокотника предусмотрен лючок: через него можно потрепать по холке или вбросить колбаску. Ну или, если нет питомца, оперативно выудить из багажника нужную мелочевку.

Для комфортного расположения пассажиров лишних сантиметров, увы, не добавилось — если передние откатятся назад по максимуму, спинки их кресел установят тесный контакт с коленями задних.

Вкус превыше всего

В отделке кресел и дверей иранцы решили использовать рыхлый велюр — ткань с гладкой поверхностью и вертикально торчащим ворсом. Восточная роскошь как она есть, с блеском, полутонами и бликами. Недаром, что дизайн автомобиля, да и, собственно, вся конструкция, — собственная разработка производителя. Казалось бы, что такого: зимой приземлиться на велюр не так холодно, как на «кожу молодого дермантина». У тех же, кто хоть раз был на новогоднем утреннике в детском саду, наверняка выстроится ассоциативный ряд с костюмом зайки, у которого от длительного применения лоснились коленки и попа. Но если вспомнить, что велюр значительно дешевле алькантары, то выбор иранцев объясняется сам собой.

Отделку дверей и центральной консоли довершает массив пластикового дерева коньячного цвета. В отсутствии вкуса иранских производителей не упрекнешь: панели пластика выигрышно контрастируют на графитово-сером общем фоне.

«Жеребец» на 150 «лошадок»

«Морда» у «жеребца», пошедшего в серию в 2015 году, так и осталась образца середины 2010-х: лаконична, сдержанна.

Под капотом у Dena турбированный силовой агрегат объемом 1,5 литра и мощностью 150 «лошадей». По словам продавца, 60-литровый бензобак следует «кормить» бензином АИ-92, который, в сравнении с АИ-95, позволит сэкономить почти по 7 рублей на каждом заправленном литре. Расход топлива можно назвать умеренным — 6,4 литра на 100 км по трассе, 8,1 л — в смешанном цикле, 11,1 — в городском. Меньше разве что у лифтбека Skoda Rapid (5,5 л в смешанном цикле) и хетчбэка KIA Picanto (5,4 л в смешанном цикле).

Экономичность редко сочетается с динамикой, но это не про Dena: «иранец» чутко реагирует на педаль газа и рвется с места в карьер так, что аж вжимает седока в кресло.

Движок сочетается с шестиступенчатой автоматической коробкой передач компании Aisin.

— Японского производителя, но собрана в Китае, — поясняют в салоне.

До сотни Dena разгоняется за 10,5 секунды.

Обойдемся без помощников

Обилием всяких «электроштучек» Dena радует: получить за такую цену круиз-контроль, электрорегулировку сидений и обогрев заднего стекла — приятный бонус для машины родом из жаркого Ирана. Очередная серия «плюшек» — люк на крыше с электроприводом, оснащенный светозащитной шторкой, электроподъемники стекол, камера заднего вида и климат-контроль, пусть и однозонный. А вот электрообогрева зеркал и сидений нет.

— Если вы захотите, мы сделаем вам подогрев сиденья. За наш счет, — говорят в салоне.

А вот руль, обтянутый экокожей с отстрочкой в цвет коньячным вставкам, регулируется только по углу наклона. Так что достигать оптимального положения рук на рулевом колесе (запястье достает до верхней точки на руле) придется подачей кресла вперед. Увлекаться «наездом» не стоит — в два счета коленки встречаются с торпедой. Зато на руль вынесены кнопки управления мультимедиа — еще один приятный бонус.

Чего нет, так это датчика удержания в полосе и прочих новомодных штучек, типа цифровой приборной панели, которыми берут «китайцы». Ждать их при такой низкой цене равноценно капризу. Зато есть система ABS и курсовой устойчивости.

Автомобиль оснащен семидюймовым мультимедийным сенсорным экраном китайского происхождения, который может законнектиться с телефоном по Bluetooth и AUX. Разобраться в управлении просто — интерфейс русифицирован.

За безопасность отвечают четыре подушки — две фронтальные и две боковые.

Теперь немного на техническом языке: колеса — 205–50/16 R, дорожный просвет — 160 мм. Передняя подвеска независимая, пружинная, типа MacPherson, задняя — полузависимая, торсионная балка.

Что там с запчастями

Вопрос наличия запчастей на Dena животрепещущий: раз машину везут параллельным импортом, понятно, что вагон расходников и прочего за собой не потащат. Однако гигиенический минимум для нулевого, первого и второго ТО может быть в наличии сразу.

— Запчасти мы заказываем. Как и все стандартные запчасти, какие-то могут быть сразу, а можно их ждать неделю. Мы заказываем их в Иране, — объясняет продавец.

От себя салон предлагает на автомобиль двухлетнюю гарантию, еще один год добавляется при покупке машины в кредит.

Самое интересное — цена

За наличный расчет Iran Khodro Dena в Петербурге, на Витебском проспекте, отдают за 1,69 миллиона рублей. При покупке в кредит цену снижают до 1,32 млн. Если у вас еще завалялся автомобиль, который можно сдать в трейдин, можно выкружить цену до 1,21 миллиона.

Нулевое ТО через три тысячи километров пробега обойдется в 4–5 тысяч рублей. Последующие, говорят в салоне, уложатся в 12 тысяч.

В салоне «Рольф» в Химках можно найти Iran Khodro Dena с движком пообъемнее — на 1,7 литра, с теми же самыми 150 «лошадками» под капотом. Цена на них за наличный расчет стартует от 1,8–1,9 миллиона рублей, с трейд-ином и кредитом можно снизить ценовую планку на 0,5 миллиона и взять «иранца» за 1,4 миллиона.

Правда, предупредили в салоне в Химках, машины разлетаются как горячие пирожки:

— Их активно берут в такси, сейчас в наличии осталось 12 автомобилей.

Если цена — решающий фактор, там же, в Химках, в наличии есть Iran Khodro Tara. Тот же автомат, тот же передний привод, только двигатель послабее (113 «лошадей») и объем поменьше (1,6 литра). Цена на Tara в Химках стартует от 1,59 миллиона рублей за наличный расчет и от 1,2 миллиона — с кредитом и трейд-ином.

Взято Источник

28.12.2023