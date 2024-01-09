Пешеход в неположенном месте перебегал дорогу и его сбила легковушка — кто в итоге виноват?

Сегодня в рубрике «Группа разбора» изучаем ДТП, в котором пешехода сбил автомобиль. Человек переходил дорогу с нарушением, а автомобиль ехал, предварительно, слишком быстро — так кто же тут виноват? И должен ли платить водитель за ущерб, даже если он невиновен — просто потому, что управляет средством повышенной опасности.

Оживленная многополосная улица, автомобилям горит зеленый свет, машин много. Обратите внимание, что с той стороны, где стоит пешеход, нет пешеходного светофора, только транспортный. То есть человек в любом бы случае, переходя дорогу, переходил бы ее по закону в «неположенном месте». Вот он пропускает грузовик (для него справа) и, не смотря налево, бросается через проезжую часть. В то же мгновение его сбивает легковой автомобиль — смотрите ролик.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / vk.com

Как может показаться после просмотра видео, автомобиль, сбивший человека, имел достаточно высокую скорость. Однако инструментально и достоверно оценить эту скорость по ролику нельзя, всё, что мы знаем, — водитель не нарушал правил проезда перекрестка, ехал в соответствии с сигналами светофора.

— Для того чтобы определить скорость движения, необходимо проводить экспертизу, это тоже непростая задача. По видеозаписи сложно вообще сказать что-либо о скорости, здесь нужен оригинал. Необходимо проводить специальные фотограмметрические процедуры, это не такая простая задача. В конце концов, эта запись может быть ускорена, есть камеры, которые пишут частоту кадров меньше, а потом это выглядит, как будто запись ускорена. В любом случае конкретно в этом ДТП виноват на 100 процентов пешеход. Он не посмотрел налево, он переходил дорогу в неположенном месте и он прыгнул под колеса автомобиля. Здесь ни одна экспертиза не скажет, что у водителя была возможность затормозить, — говорит координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов.

Тем не менее может оказаться, что, даже если водитель будет официально не виноват, ему все равно придется заплатить компенсацию пешеходу. Всё дело, как мы уже не раз говорили, в особенностях наших российских законов. Машина считается источником повышенной опасности и нести ответственность за нее приходится в любом случае.

ГК РФ Статья 1079. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих. Юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих (использование транспортных средств, механизмов, электрической энергии высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов и т. п.; осуществление строительной и иной, связанной с нею деятельности и др.), обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.

— Водителя если и привлечь можно, то только за превышение скорости. Если доказать. А если не доказать, то он невиновен. И тогда просто по гражданскому иску водитель, как владелец источника повышенной опасности, должен возместить ущерб здоровью, повреждения, — объясняет руководитель региональной Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.

— Если говорить в терминах Гражданского кодекса, то да, если человек управляет средством повышенной опасности, то даже в случае отсутствия его вины, он несет определенные материальные издержки. Это касается каждого водителя, надо смотреть по конкретным последствиям. В любом случае у водителя должна быть страховка ОСАГО, часть выплат будет сделана по ней, по жизни и здоровью это 500 000 рублей, — отмечает Петр Шкуматов.

Таким образом, единственный шанс у невиновного водителя избежать материальной ответственности перед пешеходом — если тот сам с умыслом бросился под колеса. И на том спасибо, но это еще попробуй докажи. Так что на всякий случай в местах «повышенного обитания пешеходов» водителям можно посоветовать снижать скорость и ехать с максимальной бдительностью. Или вообще откажитесь от автомобиля, который вызывает вот такую потенциальную материальную ответственность. Либо понадобится страховка с максимальным уровнем покрытия.

Почитайте еще, как кортеж из 3 дорогих мерседесов с маячками протаранил 4-й «Мерс» — кого назначат виновным.

Взято Источник

09.01.2024