Власти Зауралья о проблеме знают. Перевозчики направили обращение президенту

Больше 150 грузоперевозчиков из разных регионов России пострадали из-за некорректно работающей весогабаритной рамки на автодороге Шадринск — Ялуторовск, км 86+700, в Шатровском округе Курганской области, и число пострадавших растет. Предприниматели судятся из-за штрафов в сотни тысяч рублей каждому и уже написали обращение к президенту Владимиру Путину. Наши коллеги из 45.RU выясняют, как проблема вышла за рамки, а скорее — за рамку, одного региона и объединила бизнес в поисках справедливости.

В редакцию 45.RU обратились представители Тюменской, Смоленской, Самарской, Свердловской, Нижегородской, Курганской областей и Ставропольского края. Среди них есть как крупные транспортные компании, так и мелкие частники. Для последних суммы непосильные.

— Наша машина шла с Севера. До этой рамки водитель проехал еще пять. Всё было нормально. А на эту показало. Общая масса должна быть не больше 40 тонн, а нам намерили 47 тонн с учетом погрешности 5%. По факту было не больше 37 тонн, — рассказал Владимир Жернаков, индивидуальный предприниматель из Кургана.

По словам его супруги Дианы Жернаковой, правонарушение было зафиксировано 23 сентября, постановление о штрафе вынесено 23 октября. Уведомление получено через портал «Госуслуги» 2 ноября, а в бумажном варианте по почте оно добралось до адресатов только 21 ноября. Размер штрафа — 250 тысяч рублей, а если оплатить до 15 ноября — 125 тысяч рублей. Штраф предприниматели оплатили 14 ноября.

— Как эти штрафы оспаривать? По России уже столько людей пострадало. Таких, как мы, частников, даже если один раз — два раза на таком поймали, то всё — присесть на попу, продать машины и отдать это в пользу государства, кому эти рамки принадлежат, — рассказывает представитель ИП Булычев Сергей Николаевич из Шадринска.

Нижегородская транспортная компания «Итеко Россия» вообще получила штрафы на общую сумму 5,9 миллиона рублей — всего пришло 16 постановлений.

— Было рассмотрено две жалобы, но не судом, а Ространснадзором. Сейчас готовим жалобы в суд на эти отказные решения Ространснадзора. Груз одинаковый. Клиент — солидное предприятие с очень строгим контролем перевозки. По всем рейсам есть акты контрольного взвешивания на погрузке, пломба. Перевес в наших случаях исключен. Но пока не получается это доказать, — сообщила Городским порталам юрисконсульт «Итеко Россия» Надежда Калинина.

Еще чуть-чуть и видео загрузитсяТак рамку проезжают грузоперевозчики

ГКУ «Курганавтодор» сообщал, что весогабаритная рамка у деревни Черное Макарово Шатровского округа работала в тестовом режиме с 10 июня 2023 года, и штатно — в автоматическом режиме действует с 11 сентября (скрин ответа на запрос ТОГАДН Зауралья в МТУ Ространснадзора по УФО выложили пострадавшие в чате в WhatsApp — там проблему обсуждают уже более 150 человек).

Обслуживанием весогабаритной рамки занимается ООО «Скала». Это подтвердил исполнительный директор компании Игорь Зорин. В чате пострадавших можно найти копию документов за его подписью, в которых говорится, что 24 июля 2023 года во время работ на АПВГК обнаружены «участки дорожного покрытия с глубиной колейности 12 мм». При этом предельная величина составляет всего 10 мм.

Пострадавшие грузоперевозчики уже написали коллективное обращение к президенту Владимиру Путину, готовят жалобы в Генпрокуратуру и СК РФ. Они подключили к проблеме и общественников, пригласив в Курган президента Ассоциации «Грузавтотранс» Владимира Матягина, чтобы разобраться в ситуации и помочь отменить непомерные штрафы. Член общественного совета при Ространснадзоре РФ и председатель подкомиссии по грузовому транспорту и весовому контролю усомнился в том, что колейность образовалась после запуска.

— В сентябре рамку запустили, сразу пошли жалобы от перевозчиков. Прошло чуть побольше месяца, и власти обнаружили колейность 12 мм. Извините, господа, значит вы изначально запустили пункт, на котором уже образовывалась колейность. Вы либо не исследовали, когда запускали в эксплуатацию, или сделали подложные акты документов, которые свидетельствуют о том, что пункты якобы в нормальном состоянии. Уже через месяц выводите из эксплуатации. Если у вас за месяц образовалась колейность, значит, вы изначально ее видели, — высказал мнение Владимир Матягин.

По словам директора Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Александра Кулакова, вопрос лежит больше в юридической плоскости, нежели в технической.

— В ответе, естественно, те, кто проводит обслуживание и содержание, но надзорный орган не должен стоять в стороне, — считает Александр Кулаков.

К слову, о проблеме с шатровской рамкой знает зауральский прокурор Андрей Назаров.

— Обращения перевозчиков направлены в территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Курганской области, то есть в орган, которым постановления вынесены. За ходом их рассмотрения установлен контроль, — говорится в ответе региональной прокуратуры на запрос Городских порталов.

Проблема с рамкой новая только для Курганской области. В 2021 году аналогичная ситуация была в Волгоградской области. Перевозчики со всей страны, чей путь проходил через город-герой, жаловались на безумные штрафы с весогабаритных рамок. В результате все шесть автоматических комплексов оказались неработоспособными. Как объяснили в комитете информационных технологий Волгоградской области, большой поток тяжелого транспорта, аномальная жара летом и теплая зима спровоцировали сильный износ дорожного покрытия, несмотря на применение современных технологий и материалов для ремонта дорог. Подобные истории происходили в Екатеринбурге, Челябинске, Самаре и Перми, добавляет Владимир Матягин. Сталкиваясь с такими проблемами повсеместно, люди теряют колоссальные суммы денег, утверждает собеседник.

— Это не 500 рублей штрафа — «ладно, я заплачу и поеду». Штрафы доходят до 500 тысяч рублей. Это серьезно для перевозчика. Если он не нарушал, а ему прилетают штрафы, то это ставит под удар бизнес, ставит под удар тех людей, которые работают у него, а это рабочие места. Извините, если мы так будем относиться к своим предпринимателям, то через какой-то период времени он скажет: «Слушайте, государство несправедливо ко мне относится. Зачем мне пытаться соблюдать законы? Я их буду нарушать». И к чему мы придем? Что люди начнут просто игнорировать законодательство. Мы, наоборот, хотим, чтобы законы работали для всех одинаково. Чтобы чиновники работали не просто себе на карман, а работали для общества, — высказался он.

Вопрос, будут ли отменены штрафы за тот период, когда рамка у деревни Черное Макарово была неисправна, пока остается открытым. До сих пор суды оставляли постановления об административном правонарушении без изменения. Только в ноябре в Шатровский районный суд поступило более 100 жалоб от грузоперевозчиков.

Мы следим за ситуацией.

Взято Источник

28.12.2023