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Какие трассы в Алтайском крае снова перекрыли: полный список

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Какие трассы в Алтайском крае снова перекрыли: полный список

Сегодня, 14 января, в Алтайском крае перекрыли несколько важных трасс. Об этом говорится на сайте регионального «Автодора». Ограничено движение по следующим дорогам:

  • А-322 на участке с 130-го по 288-й км от Алейска до Рубцовска;
  • А-321 на участке с 19-го до 64-й км от Барнаула до села Павловск;
  • Р-256 на участке с 212 по 354 км от поселка Новый («Облепиха») до Бийска;
  • К-09 на участке с 64-го по 169-й км с от села Курья до границы с Казахстаном.

В телеграм-канале краевого МЧС говорится, что на постах дежурят оперативно-спасательные группы. В Алтайском крае снова температурные перепады. Днем температура поднялась до +3, а к вечеру похолодало до -6. Дождь со снегом превратили дороги в каток.

Завтра, 15 января, синоптики краевого гидрометцентра прогнозируют похолодание до -19 градусов. Ветер подует со скоростью до 19 метров в секунду. Действует штормовое предупреждение.

Куда звонить, если на дороги возникли проблемы:

  • дежурный ФКУ УпрДор «Алтай»: (3852) 63-14-59;
  • дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: (3852) 507-512, 8 800 222-31-69;
  • дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86;
  • Единый номер вызова службы спасения: 112.

Взято Источник
15.01.2024

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