Новые вагоны прибыли в Барнаул с опозданием почти в год

10 трамваев из Белоруссии краевые власти планировали выпустить по маршрутам в декабре 2023 года. Но сроки пришлось скорректировать. Сейчас новые трамваи готовы к работе и скоро получат страховки и бортовые номера, об этом рассказали «Толку» в региональном Минтранспорта.

Трамваи прошли большую часть необходимых бюрократических процедур и скоро будут переданы на баланс Горэлектротранса. Когда именно они отправятся по барнаульским маршрутам, пока не известно. NGS22.RU публиковал фото новеньких трамваев изнутри. 10 вагонов обошлись Барнаулу в 716 миллионов рублей.

Контракт на поставку новых вагонов с белорусским заводом «Белкоммунмаш» заключили в 2021 году. Согласно нему, все трамваи должны были приехать в краевую столицу весной 2023 года. Однако сроки сдвинулись. Причина: осложнившаяся экономическая и логистическая ситуация. В ноябре 2023 года все 10 вагонов добрались до Барнаула.

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09.01.2024