Оказывается, для жизни может хватить и 13 метров: мы в шоке, как туда влез холодильник

27 февраля 2024, 08:00458Написать комментарий

В 2024 году покупка квартиры в Барнауле становится настоящей роскошью: средняя цена на вторичку пробила планку в 4 миллиона рублей. Если надежда купить собственное жилье подешевле еще не умерла — посмотрите, как выглядят самые бюджетные квартиры в краевой столице. Некоторые из них настолько крошечные, что в них еле хватает места для мебели.

Апартаменты для этой подборки мы нашли на «Авито» и «Юле», выставив фильтр по цене и отобрав пять объявлений до двух миллионов рублей. Большая часть предложений в этом ценовом сегменте — маленькие студии до 16 квадратных метров.

Самую дешевую в Барнауле квартиру мы нашли на «Юле». Ее цена — 1 190 000 рублей, а площадь — 12,5 квадратного метра. Небольшая студия на улице Антона Петрова сделана в одной из комнат трешки в хрущевке, на это продавец указывает в описании. Несмотря на скромные габариты, в квартире есть собственный санузел и кухонная зона.

— Квартира-студия, вид во двор и на улицу, без ремонта под отделку. В стоимость включено и будет сделано после продажи: электроснабжение, водоснабжение, счетчики, стены санузла по проекту, канализация, вытяжка, отделка межквартирного холла. Рассрочка без банка до трех лет. Обмен на недвижимость, авто. По документам доля в квартире, отдельный лицевой счет и продажа свободная, — уточняет продавец Григорий.

Квартиру побольше и подороже продают возле парка «Юбилейный». За апартаменты 13 квадратных метров продавец просит 1 300 000 рублей. Судя по фото, жить в этой квартире сможет только очень стройный человек: места для маневров мало, всё занято мебелью и бытовой техникой. В описании указано, что проживать в ней смогут двое.

— Предназначена для проживания и арендного бизнеса. Студия после ремонта с мебелью и бытовой техникой. Проживание до 2 человек. Готовый арендный бизнес. Продажа с мебелью и бытовой техникой плюсом 150 тысяч рублей. Возможна рассрочка на покупку мебели и бытовой техники, — говорится в объявлении.

Добавив 200 тысяч рублей, в Барнауле можно купить однушку на Эмилии Алексеевой. За 1 500 000 рублей предлагают обставленную квартиру 13,8 квадратного метра. Ремонт не «евро», но зато с мебелью: «Заходи и живи», — заявляет продавец.

— Продам светлую, уютную студию в пятиэтажном кирпичном доме на четвертом этаже. Есть свой санузел, душевая кабина, установлены счетчики, остается кухонный гарнитур, шкаф. Заходи и живи! Теплый дом, недорогие счета по коммуналке. Удобная транспортная развязка, остановка в двух шагах, рядом магазины, аптеки. Недалеко от ДК Моторостроителей, — сказано в объявлении.

Еще на 10 тысяч рублей дороже, за 1 510 000 можно купить студию 16 квадратных метров. Правда, уже без мебели. Риелтор Екатерина заявляет, что квартира только после ремонта — без долгов и обременений.

— Не доля. Остановка рядом с домом, лес, до центра 5 минут. Дом не аварийный, крыша сделана. Быстрый выход на сделку, — рассказывает продавец.

Последняя и самая дорогая квартира в нашей подборке стоит 1 650 000 рублей. Площадь — 13 квадратных метров. Расположена недалеко от РАНХиГСа. Этот вариант тоже продается без мебели: с отдельным санузлом и кухонной зоной.

— Малогабаритная квартира со всем необходимым для комфортного проживания в центральной части нашего города. Отличная локация: в шаговой доступности школа, детский сад, остановка общественного транспорта, РАНХиГС. Взрослый собственник, любые варианты расчета, — пишет продавец Денис в описании.

Ценник на вторичном рынке недвижимости растет последние несколько лет. Средняя стоимость квартир каждый год подскакивает, рассказывает NGS22.RU Сергей Еремкин, руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито».

— Так, по итогам 2021 года средняя стоимость вторичной квартиры в Барнауле составляла 2,9 миллиона рублей (63 тысячи рублей за квадрат). В 2022 году этот показатель увеличился до 4,1 миллиона рублей и 87 тысяч рублей соответственно. А по итогам 2023 года на вторичном рынке жилья Барнаула средняя стоимость квартир составляет уже 4,6 миллиона рублей. При этом сейчас мы наблюдаем ослабление спроса на вторичном рынке недвижимости в крупных городах России из-за высоких ставок по ипотеке и оттока части покупателей в сегмент новостроек, — уточняет эксперт NGS22.RU.

Пару-тройку лет назад за деньги, которых теперь хватает только на покупку квартиры в старом фонде, можно было купить приличную двушку или трешку, — пояснил NGS22.RU Алексей Галкин, директор барнаульского агентства «Цент недвижимости».

— В хрущевке 70–80-х годов квартира будет стоить в районе 2,3–2,5 миллиона рублей. Но в таком состоянии, достаточно плачевном. Туда нужно еще вложиться, чтобы нормально жить — порядка 300–400 тысяч рублей. А два-три года назад за эти деньги можно было найти более приличную квартиру, две комнаты, например. Если три года назад за маткапитал можно было купить практически целую квартиру, то сейчас, конечно же, нет. А значит, цены выросли в 2 раза точно, — поясняет Алексей.

Пока цены на однушки в Барнауле доходят до пяти миллионов, можете посмотреть, сколько стоят самые дорогие квартиры и как они выглядят изнутри. В подборке элитного жилья от NGS22.RU — апартаменты со встроенной сауной и итальянской мебелью.

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Взято Источник

28.02.2024