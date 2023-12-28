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Lada Largus возвращается: что известно об универсале ижевской сборки

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Автомобиль получит бензиновые двигатели или электромотор

Lada Largus возвращается: что известно об универсале ижевской сборки

Lada Largus долгое время был самым популярным универсалом на российском рынке, но его производство остановили в феврале 2022 года, а перезапуск неоднократно откладывали. В ноябре 2023 года на заводе в Ижевске сварили первые кузова, а опытную партию электромобилей e-Largus собирают в эти дни. Мы обобщили все новости о возрождаемом Largus, и уже понятно, что он наверняка попадет в разряд бестселлеров. Если только АВТОВАЗ не перестарается с ценой и обеспечит нужный объем производства.

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28.12.2023

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