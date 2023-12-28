Результатом ДТП стали повреждения пяти автомобилей и один погибший

Сегодня в «Группе разбора» поднимаем проблему несоблюдения безопасной дистанции, особенно в городском потоке. Если внимательно присмотреться, вы увидите, что далеко не все водители выдерживают дистанцию, буквально жмутся друг к другу в плотном городском трафике. Что и приводит к ДТП-«паровозикам», иногда с тяжелыми последствиями.

Один из участков МКАД, изначально аварийную ситуацию создает водитель белой легковушки во втором ряду справа. Он начинает зачем-то резко замедляться — то ли для перестроения, то ли случилось что-то с авто или самим водителем. Соответственно, в него врезается первый грузовик, который не успел затормозить. Вторая фура вроде успела затормозить, но в нее сзади врезаются еще один грузовик и белый фургон. Итог ДТП — один погибший, смотрите видео.

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Видео: ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК / Vk.com

Можно предположить, что была бы дистанция между машинами побольше, не было бы таких тяжелых последствий. Кроме того, по записи видно, что стоп-сигналы на тормозящих авто загораются с неким запаздыванием, то есть водители упустили развитие аварийной ситуации. В частности это третий грузовик и белый фургон, где стоп-сигналы загораются уже почти в момент удара.

— Я думаю, водители номер 2, 4, 5 нарушили требования п. 9.10, каждый поочередно. Относительно машины номер 3 — под вопросом. А первый водитель мог затормозить по разным причинам — например, прокол колеса, двигатель, собака и прочее. Как правило, таких водителей не привлечь, — отмечает Денис Садовский, юрист компании «Инюркон».

Пункт 9.10 ПДД. Водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения, а также необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения.

— Тут участвовали грузовики, тормозной путь у грузовика больше, чем у легкового авто за счет веса т. д. Поэтому здесь, наверное, не только несоблюдение дистанции, но и особенности транспортных средств. Грузовик, который ехал за легковушкой, не смог затормозить, в принципе там было достаточно дистанции. Здесь множество факторов: и невнимательность, и дистанция, и особенности транспортных средств в плане тормозного пути, и отсутствие систем предупреждения столкновения. Знаете, на современных грузовиках ставят такой радарчик, который предупреждает о возможности столкновения, когда автомобиль спереди начал резко замедляться. Плюс опять же дорога мокрая, это тоже увеличивает тормозной путь. По доле вины сложно сказать, но как обычно в «паровозике» виноват тот, кто сзади, — говорит координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов.

Да, мы совершенно перестали соблюдать дистанцию в своей массе, что в городе, что на трассе. Иногда сморишь в зеркало, видишь севшего тебе «на хвост» и думаешь — ну куда ж ты так жмешься, малейшее торможение, и всё, удар.

Что же касается неоправданного резкого торможения, то в ПДД есть пункт 10.5, описывающий эту ситуацию — «водителю запрещается резко тормозить, если это не требуется для предотвращения дорожно-транспортного происшествия», Но, как уже отмечали юристы, привлечь по этому пункту к ответственности, бывает весьма затруднительно.

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Взято Источник

28.12.2023