«Люди избавляются от старья»: что происходит с ценами на рынке недвижимости Барнаула — ответ риелтора

При постоянно растущих ценах спрос остается на прежнем уровне

29 февраля 2024, 07:45193Написать комментарий

Цены на квартиры в Барнауле растут с невероятной скоростью: за три года средняя стоимость вторичной квартиры поднялась с 2,9 до 4,6 млн рублей. И вопреки основному закону рынка, общий спрос на жилье не снижается, а на квартиры в новостройках даже продолжает расти. О том, почему так происходит, читайте в материале NGS22.RU.

В последние месяцы рынок недвижимости России продемонстрировал серьезные изменения: в январе 2024 года процентная ставка по ипотеке стала выше, а первоначальный взнос — больше. Это привело к тому, что ипотечные кредиты стали выдавать реже. Люди стали выбирать квартиры в новостройках вместо вторичного жилья. Об этом в разговоре с нашими коллегами из MSK1.RU рассказал риелтор Евгений Яшенков.

Эта тенденция наблюдается и на рынке недвижимости Барнаула. Эксперт «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин рассказал NGS22.RU, что спрос на вторичном рынке ослабевает.

— Так, по итогам 2021 года средняя стоимость вторичной квартиры в Барнауле составляла 2,9 млн рублей. В 2022 году этот показатель увеличился до 4,1 млн рублей. А по итогам 2023 года на вторичном рынке жилья Барнаула средняя стоимость квартир составляет уже 4,6 млн рублей. При этом сейчас мы наблюдаем ослабление спроса на вторичном рынке недвижимости из-за высоких ставок по ипотеке и оттока части покупателей в сегмент новостроек, — уточняет руководитель направления вторичной и загородной недвижимости.

Сегодня тех денег, которых три года назад хватало на двухкомнатную или трехкомнатную квартиру, достаточно только на скромное жилье в старом доме — пояснил NGS22.RU Алексей Галкин, директор барнаульского агентства «Центр недвижимости».

— В хрущевке 70-х, 80-х годов квартира будет стоить в районе 2,3–2,5 млн рублей. Но в таком состоянии, достаточно плачевном. Туда нужно еще вложиться, чтобы нормально жить: порядка 300–400 тысяч рублей. А два-три года назад за эти деньги можно было найти более приличную квартиру, две комнаты, например. Если три года назад за маткапитал можно было купить практически целую квартиру, то сейчас, конечно же, нет. А значит, цены выросли в 2 раза точно, — поясняет Алексей.

В Барнауле один за другим появляются новые ЖК и высотки, и такое количество новостроек стимулирует цены на еще больший рост, считает риелтор.

— Проектное финансирование, льготные ипотеки, увеличивающийся спрос — всё это влияет на цены. Строительство новостроек, которое пытались стимулировать, привело к тому, что застройщики стали продавать квадратные метры очень дорого. И за новостройками потянулся рынок вторички.

Из-за этого ощутимого скачка цен люди перестали смотреть большие квартиры: небольшое жилье проще купить и легче содержать.

— Во-первых, затраты на ремонт. Во-вторых, если это ипотека, то сумма кредита больше, платеж выше. Ну и, в-третьих, коммунальные платежи. Сейчас люди уживаются с тем, что жизнь дорожает. Стараются избавляться от старья. И, допустим, жила семья, два поколения или три поколения, четыре комнаты в квартире, старый фонд. Дети выросли, разъехались, остались бабушка, дедушка — они отдают эти трешки или четырешки в пользу двушки в свежем доме, — отмечает Алексей Галкин.

Многие и вовсе отказываются от покупки жилья: ждут падения цен. Но, несмотря на это, общий спрос на квартиры не снижается. На место тех, кому пока не хватает средств на покупку жилплощади, приходят бойцы СВО и молодые семьи, получившие маткапитал.

— Многие люди остались ждать. Увидели повышение ставок, сказали: «Ой, не, подождем, пока подешевеет», — и ушли с рынка в ожидании. Тут пришли новые покупатели, участники СВО. У человека не было квартиры — он пошел, отслужил по контракту, какие-то деньги заработал. И часть (отслуживших. — Прим. ред.) хочет вложиться в недвижимость.

Ждать и откладывать покупку квартиры риелтор Алексей Галкин не советует: жилье продолжит расти в цене, а самыми ликвидными вариантами станут студии, однушки и евродвушки.

— Такие квартиры всегда были ликвидными, их всегда смотрят чаще. Важно понимать, что вряд ли сейчас что-то будет дешеветь. В том году ждали, в позатом ждали. Но как видите, цены надуваются, и надуваются всё больше.

Если надежда купить собственное жилье подешевле еще не умерла, посмотрите по ссылке, как выглядят самые бюджетные квартиры в краевой столице. Некоторые из них настолько крошечные, что в них еле хватает места для мебели.

А если вы из тех, кто может не смотреть на цены при покупке жилья, поглядите на самое дорогое жилье в Барнауле (с итальянской мебелью и встроенным хаммамом).

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Взято Источник

29.02.2024