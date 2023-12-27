Постоянные переработки и нехватка личного времени — с чем приходится сталкиваться инструкторам автошкол

Инструктор по вождению Денис работает в одной из новосибирских автошкол, его стаж — более десяти лет. Он поделился с нашими коллегами из NGS.RU своими наблюдениями и размышлениями о своей работе и о том, почему, по его мнению, некоторые сдают экзамен по вождению сразу, а некоторые ходят на пересдачу много раз. Далее — от первого лица.

Я расскажу о том, что накипело у всех инструкторов. Это проблема не конкретной автошколы, а больше учеников. Люди, когда идут на обучение, идут после работы, может быть, после своего другого обучения. Большинство идет на вождение после шести часов вечера, не думая, что у инструктора есть семья, личная жизнь. Происходит большой наплыв людей на вечер, и мы не можем со всеми справиться: физически не хватает сил.

«По ГОСТу» мы должны работать не более 7–8 часов, но говорится же: как потопаешь — так и полопаешь. Поэтому мы хватаемся за работу и в позднее время. Только после 6–7 часов вечера сил работать уже нет. А чему ты научишь, если сам устал?

Но люди после своей работы всё же пытаются найти инструктора в автошколе, чтобы с ним обучаться. Они даже не пытаются узнать, будет ли с ними работать инструктор в это время — просто приходят и записываются. А потом у нас начинаются проблемы: мы не успеваем выкатать часы, человек не готов.

Очень хочется донести до людей, чтобы они понимали: автошкола является такой же школой, мы приравнены к сфере образования. Года четыре назад, если не ошибаюсь, это случилось. И вот если ты, допустим, пришел в институт учиться, под тебя преподаватель не подстраивается. А там ты платишь гораздо больше денег, чем в автошколе. И тебя даже могут отчислить. А здесь же, такое ощущение, у всех в голове: инструктор должен под тебя подстроиться. Хотя инструктор один, а учеников… Ну вот, допустим, у меня сейчас их около восемнадцати. Я физически не могу подстроиться под всех.

Хочется, чтобы люди, когда шли на обучение, помнили, что у инструктора есть своя личная жизнь. И перед тем как идти учиться, или отпуск брали, или что-то придумывали бы. Может, с начальством договаривались, чтоб их отпускали. Тогда обучение будет гораздо качественнее и, возможно, для всех участников движения на дорогах станет безопаснее.

Люди зачастую воспринимают нашу школу не как сферу дополнительного образования, а как сферу услуг, хотя мы к таковой не относимся. То есть ты словно официант в ресторане: должен, и всё. А ведь почти все инструкторы обучают на своих личных автомобилях, которые полностью находятся на нашем содержании. Получается, это мой учебный класс, который содержу я. И у меня нет желания ни под кого подстраиваться: я хочу назначить время и чтобы человек в это время пришел. Я готов подстраиваться под всех, но не под каждого: есть график — вот так и ходите. Но ни в одной автошколе такого нет.

А уж если мы перерабатываем, то хотелось бы, чтоб за отдельную оплату. Но и такого ни в одной автошколе нет, и это тоже проблема. Бывает, например, что приходится и в десять вечера кататься, а вышел ты на работу в восемь утра. Но у нас, сколько бы ты ни работал, получаешь фиксированную плату. Дополнительные выплаты должны исходить от учеников — это ведь они хотят, чтобы я с ними катался ночью. Автошкола как бы не подразумевает, что ты будешь в десять вечера кататься.

Курс обучения сейчас в среднем стоит от 40 до 45 тысяч рублей. И я думаю, что за одно вечернее занятие обучающийся должен доплачивать хотя бы рублей 300 при цене занятия рублей в 700. Потому что это мое личное время. Как блогеры говорят: вы платите нам не за то, что мы сказали или показали, вы платите за наше время. Время — бесценно. То есть меня семья не видит, я семью не вижу: я на работе, на работе, на работе.

Люди, которые приходят заниматься и днем, и утром, и вечером, катаются в потоке. С уверенностью на 90% скажу, что они сдадут с первого раза. Люди, которые ходят только по вечерам, как правило, стоят в пробках и к экзамену обычно не готовы: они не умеют передвигаться в городе — у нас же город стоит вечерами, и мы за занятие можем проехать всего 20 километров, не больше.

За последние пять лет люди в плане вождения немножечко деградировали. Раньше вождение им легче давалось, не знаю почему. Может, из-за более интенсивного движения, но люди морально меньше готовы к вождению и менее адекватны, чем были раньше. Приходится гораздо дольше доносить им свою мысль. Раньше 2–3 раза на маневр — и до человека всё доходит. Сейчас он может отъездить, прийти на экзамен и наделать ошибок, которые никогда и не делал.

Обучение сейчас растянуто на три месяца, а раньше было два. Но по общему количеству часов всё примерно так же и осталось. Кажется, для обучающихся стало лучше, но по факту — хуже. Просто, когда занимаешься интенсивней, сдаешь вождение быстрее, обычно с первого-второго раза.

Количество пересдающих по несколько раз за последние годы резко увеличилось. Раньше четыре-пять пересдач было большой редкостью, а сейчас — норма. Но вот брать дополнительные часы при пересдачах люди стали реже. Надеются на авось. Ну это потому, что у людей уже меньше стало денег. Ну и те, кто не берет дополнительные занятия, могут пересдавать по пять-шесть раз. Как я всегда говорю: пока ты сидишь дома, стаж твой не прибавляется. Перед новым экзаменом, считаю, пару занятий нужно обязательно взять.

Среди обучающихся больше женщин. Возможно, у них денег больше, работают больше, пьют меньше. И сдают с первого раза чаще женщины, чем мужчины. Может, потому что они подходят к этому более строго. Мужчины обычно надеются на себя, а женщины не надеются, просто пытаются сделать то, чему учились.

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27.12.2023