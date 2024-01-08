В результате снегопада, метелей и сильных порывов ветра, сегодня 8 января бригады дорожной службы перешли на круглосуточный режим работы. Проводится очистка дорог, тротуаров, подходов к пешеходным переходам, заездных карманов остановок от снега, локально производится обработка противогололедными реагентами улично-дорожной сети.

Прометание тротуаров от снега ведется на улицах Профинтерна, Северо-Западной, Антона Петрова, Телефонной, Смородиновая, Малиновая, Новосибирская, Власихинская, проспектах Красноармейском, Строителей, Калинина, Комсосмольском и на других участках.

Продолжается вывоз снега с улиц Юрина, Северо-Западная, Телефонная, Кулагина, Пионеров, Профинтерна, проспекта Калинина, с остановок общественного транспорта на улицах Взлетная, Энтузиастов и других участков улично-дорожной сети.

Во все районах города дорожные рабочие очищают подходы к пешеходным переходам, лестничные марши, подходы к остановкам.

Для поддержания дорог и тротуаров краевой столицы в нормативном состоянии в ночь работало 132 единицы техники, в дневную смену задействовано 81 единица техники и 109 дорожных рабочих.

Горожан просим быть внимательнее на дорогах, автомобилистов – выбирать скоростной режим в соответствии с метеоусловиямии и соблюдать необходимые меры предосторожности.



Взято отсюда

Похожее