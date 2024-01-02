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МБУ «Автодорстрой» продолжает работы по очистке улично-дорожной сети города от снега

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МБУ «Автодорстрой» продолжает работы по очистке улично-дорожной сети города от снега

МБУ «Автодорстрой» продолжает работы по очистке улично-дорожной сети города от снега

МБУ «Автодорстрой» продолжает работы по очистке улично-дорожной сети города от снега

МБУ «Автодорстрой» продолжает работы по очистке улично-дорожной сети города от снега

Из-за непрекращающихся снегопадов в первые числа января МБУ «Автодорстрой» работает в круглосуточном режиме. Основные виды работ, которые проводятся на дорогах и тротуарах, – очистка от снега, прометание, противогололедная обработка, вывоз снега.

Сегодня, 2 января, на дорогах и тротуарах работает 110 дорожных рабочих и 92 единицы техники.

Вывоз снега проводится с проспекта Строителей, площади Победы, улиц Антона Петрова,  Шевченко, Путиловской, Советской, Малахова, Северо-Западной,  Матросова,  Профинтерна, Чудненко, Чеглецова, Сизова, Комсомольского и Социалистического проспектов, Обского Бульвара, Союза Республик, 8 Марта, Малахова,  Глушкова, Беляева, Тимуровская, 40 Лет Октября, Космонавтов. Особое внимание уделяется очистке остановочных площадок и подходов к пешеходным переходам.

В первые числа января с дорог и тротуаров вывезено  9935 метров кубических снега.

Очистку тротуаров механизированным и ручным способами дорожная служба проводит на улицах: Кутузова, Матросова, Ползунова, Пушкина, Гоголя,  Никитина, Димитрова, Молодежной, 1-ой и 5-ой Западной,  Глушкова, Горно-Алтайской, 80 Гвардейской Дивизии, Георгия Исакова, Мерзликина, Беляева, Тимуровская, 40 Лет Октября и других участках.

Сегодня в ночь ожидается понижение температур окружающей среды. Перепады температур с 0 градусов 2 января  до – 26 градусов 3 января приведут к промерзанию покрытий улично-дорожной сети. Особое внимание будет уделено противогололедной обработке.

В ночную смену улично-дорожную сеть в нормативном состоянии будет поддерживать  131 единица дорожной техники.

Напомним, центральная диспетчерская служба МБУ «Автодорстрой» работает круглосуточно, обратиться можно по тел. 504-360.

Взято отсюда

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