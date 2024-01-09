Сегодня, в ночь с 8 на 9 января, дорожные бригады проводили механизированную очистку дорог и тротуаров, распределение реагентов, вывоз снега, грейдирование автодорог. На дорогах и тротуарах города работало 140 единиц техники.

Обработка дорожного покрытия песчано-соляной смесью проводилась на улицах: Трактовая, Дальняя, Новосибирская, Георгия Исакова, Антона Петрова, Кавалерийская, Шукшина, Островского, Попова, Эмилии Алексеевой, Мамонтова, Пролетарская, Карельская, Попова, Парфенова, Лесокирзаводская, Цеховая, Кулагина, Сухова, Смирнова, Эмилии Алексеевой, Титова, Малахова, 1-ой и 4-ой Западной, Глушкова, Чудненко, 80 Гвардейской Дивизии, Беляева и на других участках улично-дорожной сети.

Всего с начала сезона для предотвращения скользкости на дорогах использовано 27881 тонн песчано-соляной смеси разной концентрации.

Механизированная очистка тротуаров проводилась на улицах: Панфиловцев, Георгиева, 50 лет СССР, Сухэ-Батора, Энтузиастов, Попова, Взлетная, Калинина, Пионеров, Профинтерна, Сизова, Союза Республик, Шевченко, Путиловская, Строителей, Молодежная, Свердлова, Деповская, Брестская, Воровского, Профсоюзов, Парфенова, Лесокирзаводская, Цеховая, Кулагина, Сухова, Смирнова, Титова, Малахова, Глушкова, Чудненко, Беляева, Тимуровская, 40 Лет Октября и на других участках улично-дорожной сети.

Также дорожные бригады продолжают вывозить снег с дорог города.

В ночь работы проводились на улицах: Георгиева, Энтузиастов, Гоголя, Партизанская, Анатолия, Никитина, Короленко, Льва Толстого, Кулагина, Юрина, Веры Кащеевой и площади Победы.

Работы в дневную смену по противогололедной обработке и вывозу снега будут продолжены. В дневную смену на дорогах и тротуарах города будут работать 101 единица техники и 110 дорожных рабочих.

Взято отсюда