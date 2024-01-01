Работы по устранению последствий метели и снегопада накануне продолжаются. В новогоднюю ночь для очистки дорог и тротуаров, вывоза снега были задействованы 122 единицы техники.

Очистка проезжей части велась на Павловском тракте, проспектах Строителей, Социалистическом ​ и Красноармейском, улицах: Челюскинцев, Молодёжной, Ядринцева, Крупской, Гоголя, Папанинцев, Деповской, Брестской, Союза Республик, Профинтерна, Свердлова, Кутузова, Пушкина, Димитрова, Попова, Антона Петрова, Малахова, Георгия Исакова, Юрина, Островского, Гущина, Эмилии Алексеевой, Титова, Власихинской, на Южном, Лесном и Змеиногорском трактах и других участках дорог. Также продолжались работы по очистке дорог в пригородных поселках.

Снег вывозили с улиц Молодежной, Гоголя, Лесокирозаводской, Хлеборобной, Жасминной, острова Кораблик, ​ проспектов Красноармейского и Космонавтов, с Шлиссельбургского​ проезда, проспекта Ленина.

Прометание тротуаров проводилось на Павловском тракте, проспектах Строителей, Красноармейском, ​ Социалистическом, улицах: Молодёжной, Свердлова, Профинтерна, Ядринцева, Крупской, Мерзликина, Попова, Гущина, Островского, Антона Петрова, Эмилии Алексеевой, Малахова, Юрина, 2-ой Северо-Западной, Георгия Исакова и других участках.

МБУ «Автодорстрой» продолжает работать в круглосуточном режиме.В дневную смену на дорогах будет работать 93 единицы техники и 118 дорожных рабочих.

Взято отсюда