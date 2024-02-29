Автомобиль получил самобытный дизайн и двигатели от Vesta

29 февраля 2024, 12:0082Написать комментарий

Глава АВТОВАЗа Максим Соколов объявил, что в ближайшее время состоится официальная презентация новой Lada Iskra, полноценное производство которой стартует до конца 2024 года. Пока же идет тестовая сборка. Автомобиль на платформе XJO должен занять промежуточное положение между Lada Granta и Vesta, а со временем сменить первую на конвейере. В базе Роспатента уже появились изображения дизайна автомобиля, а закамуфлированную Iskra всё чаще видят на дорогах в Тольятти. Вот что известно об этом проекте сегодня.

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29.02.2024