Рассказываем, как будет ходить транспорт от Покровского и Александро-Невского соборов

С рождественской службы после полуночи 7 января барнаульцы смогут уехать на общественном транспорте. От Покровского и Александро-Невского соборов будут ходить трамваи. Отправление — в 01:30. Маршруты опубликовала пресс-служба городской администрации.

От Покровского кафедрального собора:

— до 1-го депо: Покровский собор — ул. Анатолия — пр. Красноармейский — пл. Свободы — пр. Красноармейский — пр. Строителей — пр. Ленина — ул. Северо-Западная — депо № 1;

— до Докучаево: Покровский собор — ул. Анатолия — пр. Красноармейский — пл. Свободы — ул. Анатолия — ул. Челюскинцев — ул. Антона Петрова — ул. Попова — Докучаево.

От Александро-Невского собора:

— по маршруту № 9: Александро-Невский собор — ул. Антона Петрова — ул. Северо-Западная — пр. Калинина — пр. Космонавтов — ул. Малахова — ул. Антона Петрова — ул. Попова — Докучаево;

— по маршруту № 8: Александро-Невский собор — ул. Антона Петрова — ул. Малахова — пр. Космонавтов — пр. Калинина — ул. Северо-Западная — ул. Антона Петрова — ул. Попова — Докучаево.

В новогодние каникулы изменится режим работы общественного транспорта: 31 декабря он будет работать по расписанию выходного дня, а 1 и 2 января — с сокращением утренних рейсов. Больше подробностей — по ссылке.

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29.12.2023