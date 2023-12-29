Рассказываем, как будет ходить транспорт от Покровского и Александро-Невского соборов
С рождественской службы после полуночи 7 января барнаульцы смогут уехать на общественном транспорте. От Покровского и Александро-Невского соборов будут ходить трамваи. Отправление — в 01:30. Маршруты опубликовала пресс-служба городской администрации.
От Покровского кафедрального собора:
— до 1-го депо: Покровский собор — ул. Анатолия — пр. Красноармейский — пл. Свободы — пр. Красноармейский — пр. Строителей — пр. Ленина — ул. Северо-Западная — депо № 1;
— до Докучаево: Покровский собор — ул. Анатолия — пр. Красноармейский — пл. Свободы — ул. Анатолия — ул. Челюскинцев — ул. Антона Петрова — ул. Попова — Докучаево.
От Александро-Невского собора:
— по маршруту № 9: Александро-Невский собор — ул. Антона Петрова — ул. Северо-Западная — пр. Калинина — пр. Космонавтов — ул. Малахова — ул. Антона Петрова — ул. Попова — Докучаево;
— по маршруту № 8: Александро-Невский собор — ул. Антона Петрова — ул. Малахова — пр. Космонавтов — пр. Калинина — ул. Северо-Западная — ул. Антона Петрова — ул. Попова — Докучаево.
В новогодние каникулы изменится режим работы общественного транспорта: 31 декабря он будет работать по расписанию выходного дня, а 1 и 2 января — с сокращением утренних рейсов. Больше подробностей — по ссылке.
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29.12.2023