Пешеходов и водителей просят быть осторожнее

Сегодня, 22 января, в краевой столице, на пересечении улицы Сухэ-Батора с улицей Малахова отключили светофор. Об этом говорится на сайте мэрии.

Причина отключения, как всегда, в плановых работах. Светофор заработает в 12 часов.

Автомобилистов и пешеходов просят быть осторожнее на дорогах. Но не только из-за светофора. Еще на прошлой неделе улицы превратились в каток после очередных температурных перепадов. Фото ледяных улиц и барнаульцев на коньках — в подборке NGS22.RU.

Тем временем на сайте мэрии ежедневно публикуют отчеты о работе дорожных служб.

— На городских дорогах и тротуарах работало более 90 единиц техники и 120 дорожных рабочих. Первоочередным порядком обрабатывались тротуары на городских улицах.

Ранее NGS22.RU рассказывал подробнее о работе «Автодора» и узнал, почему улицы до сих пор как зеркало.

Взято Источник

22.01.2024