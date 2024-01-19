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Новые белорусские трамваи поехали по Барнаулу, но пока без пассажиров — смотрим фото

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Вагоны можно заметить на Малахова, Власихинской и Попова

Новые белорусские трамваи поехали по Барнаулу, но пока без пассажиров — смотрим фото

Сегодня, 19 января, новые трамваи из Беларуси начали ходить по Барнаулу. Но пока без пассажиров — в тестовом режиме. Вагоны обкатывают на Малахова, Власихинской и Попова, пишет «Вечерный Барнаул».

Каждый трамвай должен проехать не менее 50 километров без пассажиров. Только после этого его допустят на маршрут. Это необходимо для регулировки систем управления и стажировки водителей.

Контракт на поставку новых вагонов с белорусским заводом «Белкоммунмаш» заключили в 2021 году. Согласно нему, все трамваи должны были приехать в краевую столицу весной 2023 года. Однако сроки сдвинулись. Причина — осложнившаяся экономическая и логистическая ситуация. В ноябре 2023 года все 10 вагонов добрались до Барнаула. Они обошлись городу в 716 миллионов рублей.

Взято Источник
19.01.2024

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