Перевозчик отказался от рейсов как минимум до весны

В трех селах Первомайского района теперь не ходит автобус через Барнаул. Так, жители сёл Логовское, Бешенцево и Сорочий Лог остались оторваны не только от райцентра, но и от краевой столицы. Раньше автобус ходил трижды в день, а теперь сельчане ловят попутки.

«Вести Алтай» рассказали, что перевозчик отказался от маршрута после новогодних праздников. Возобновлять поездки не планирует как минимум до марта. Якобы возить людей стало невыгодно.

В Минтрансе края ответили, что бизнесмен не согласовал свое решение с ведомством. Сейчас чиновники решают, что делать, но пока не придумали.

А в краевой столице проезд подорожал до 35 рублей. Правда, только на некоторых маршрутах. NGS22.RU разобрался, на каких.

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19.01.2024