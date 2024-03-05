Их протяженность составила более 304 километров. В 2023 гожу работы велись на 48 объектах, из них 34 – это дороги пригорода и частного сектора.

«Долгожданным стало завершение основных работ по реконструкции моста на Новом рынке, – отметил Вячеслав Франк. – Спасибо всем, кто принимал участие в этой работе! Транспортная инфраструктура города продолжает развиваться – строится самый крупный региональный объект последних лет – развязка на шоссе Ленточный бор – новые «южные ворота» Барнаула. По национальному проекту на наиболее загруженных магистралях внедряется интеллектуальная транспортная система».

На обеспечение транспортной доступности и поддержку перевозчиков из бюджета города было выделено порядка 600 миллионов рублей, в этом году – 750 миллионов, но это не решает проблемы отрасли в полном объеме.

Для решения транспортных проблем администрация города заключила долгосрочные контракты на обслуживание семнадцати автобусных маршрутов. Контракт предусматривает приобретение перевозчиками нового пассажирского транспорта. При поддержке бюджета города, до 2030 года планируется обновить четверть автобусов, выходящих на линию.

За счет краевых средств для Барнаула закуплено десять новых трамваев, часть из которых после настройки и обкатки вышла на маршруты. Так же, благодаря краевому правительству, в город поступит сорок один автобус большой вместимости. Для их эксплуатации на базе «Горэлектротранса» создается автоколонна.

Взято отсюда