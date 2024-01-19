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Подготовку белорусских трамваев к выходу на линию обсудили в администрации города

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Подготовку белорусских трамваев к выходу на линию обсудили в администрации города

Подготовку белорусских трамваев к выходу на линию обсудили в администрации города

Подготовку белорусских трамваев к выходу на линию обсудили в администрации города

Этот и другие вопросы рассмотрели на оперативном совещании, которое провел глава города Вячеслав Франк.

О подготовке белорусских трамваев к выходу на городские маршруты сообщил первый заместитель главы администрации города Андрей Федоров. По его словам, все трамваи переданы на баланс предприятия, проведены технические осмотры подвижного составы, получены регистрационные номера. Предприятием Горэлектротранс подготовлены экипажи для новых трамваев, все водители прошли обучение. В настоящее время идет обкатка вагонов на территории предприятия, ведется подготовка путей на маршрутах. Он также напомнил, новые белорусские трамваи планируется направить по городским маршрутам №1 и №7. 

По информации Горэлектротранса, сегодня во второй половине дня начнутся ходовые испытания трамвая. Он пройдет по улицам: Малахова, Власихинская, Попова до конечной станции Пивзавод и в обратном направлении.

Обкатка проводится для ревизии оборудования трамвайного вагона для дальнейшей эксплуатации на линии. Каждый новый трамвай должен проехать без пассажиров не менее 50 километров. Такое требование закреплено в правилах технической эксплуатации. Этап обкатки перед началом работы вагонов на городских маршрутах в обязательном порядке пройдут все белорусские трамваи. Сегодня испытания пройдут на прямых участкам трамвайного полотна, а на следующей неделе вагоны выйдут на улицы со сложным профилем (пр.Красноармейский и Змеиногорский тракт).

Вячеслав Франк поручил довести информацию до горожан о начале обкатки вагонов без пассажиров. 

«Горожане ждут запуска новых трамваев, но ГЭТу сейчас необходимо провести подготовительные мероприятия, чтобы обеспечить безопасную работу нового транспорта на маршрутах. Уверен, горожане отнесутся к этому с пониманием», – сказал он.

Напомним, 10 новых трамвайных вагоны были закуплены для Барнаула по инициативе Губернатора края Виктора Томенко в рамках реализации мероприятий по обновлению подвижного состава городского пассажирского электрического транспорта, на эти цели было направлено более 716 миллионов рублей. 

Также в рамках оперативного совещания в администрации города были рассмотрены вопросы реализации на территории краевой столицы федеральных, краевых и муниципальных программ, исполнения городского бюджета.

Взято отсюда

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