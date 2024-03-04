Фикс собирает миллионы лайков

1 марта 2024, 13:3124 90016 комментариев

Пучеглазый кот Фикс из Барнаула стал звездой соцсетей из-за вечно удивленного взгляда. Видео с ним собирают миллионы лайков. В роликах пушистик кажется абсолютно счастливым, но пять лет назад он был на грани смерти и выжил лишь благодаря стараниям Ирины Ломакиной.

В международный День кошек, который отмечают 1 марта, Ирина рассказала NGS22.RU о спасении хвостатого, его популярности, а также о том, как Фикс помог им с мужем Антоном купить загородный дом.

«Мы вернули его с того света»

Ирине 28 лет, а ее мужу — 30. Супруги живут в Барнауле и трудятся в доме творчества детей, где Антон – специалист по работе сайтов, а его жена работает в изостудии и ведет рисование. Также девушка дизайнер оригинальных украшений. Супруги нашли Фикса по счастливой случайности: летом 2019 года его вместе с другими котятами обнаружили в коробке в поселке Южный.

— Малышам было примерно по неделе или даже меньше. У них еще глазки вообще не открылись. Мне позвонила плачущая знакомая и обо всем рассказала, — вспоминает Ирина. — Мы с мужем Антоном давно хотели питомца и в этот же день должны были забирать себе сфинкса, но в итоге поехала посмотреть на этих пушистиков.

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— В первые недели не понимали, выживет Фикс или нет. Глаза были настолько загноившиеся, что малыш ничего не видел, — говорит хозяйка питомца. — К тому же котик так вонял из-за клещей, что мы его только неделю отмывали. Обращались с ним, как с ребенком, не спали по ночам, давали лекарства, оставляли грелки, чтобы было теплее, кормили и поили по часам. В некоторые моменты брала на руки, а Фикс — он был как желе, казалось, что умер. Конечно, мы с мужем страшно переживали и продолжали лечение. Можно сказать, вернули его с того света.

«Казалось, что он всегда в шоке»

Через пару месяцев Фикс похорошел, начал делать первые шаги и самостоятельно питаться. С каждым днем ему становилось всё лучше, и вскоре кот уже носился по квартире.

Пока питомец не подрос, его глаза были обычными, лишь спустя год появился вечно удивленный взгляд.

— Фикс возмужал, и тогда мы заметили его необычные глаза. Казалось, что он всегда в шоке, — смеется Ирина. — Ветеринары не знают точную причину, предполагают, что какая-то травма — либо полученная в детстве, когда его пнули, или же еще в утробе матери, которую могли покалечить. У него даже, когда лобик трогаешь, чувствуется, что косточки раздельно друг от друга. В итоге получились такие большие выпуклые глаза.

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— Теперь Фикс чувствует себя королем. На первом этаже у него куча игрушек, когтеточки, он там может побегать от души, а на втором — зона отдыха. Там он ни чему не притрагивается, только приходит спать, — отметила хозяйка звезды.

Любимец миллионов

Снимать Фикса на видео Ирину уговорили друзья. Вечером она выложила ролик с котом в TikTok, а уже утром у канала было больше 100 тысяч подписчиков и множество комментариев.

— Я сначала не поверила своим глазам. Увидела это всё и думаю: «Так, стоп, что происходит?» — вспоминает хозяйка Фикса. — Видео завирусилось, скоро и в других соцсетях было уже больше 500 тысяч просмотров. После этого стали снимать чаще, и у нас даже появился фан-клуб.

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— Когда Фикс вырос, мы поняли, что это очень благодарный кот. У нас ощущение, что он действительно осознает, что мы его спасли — всегда ластится, не оставляет нас без внимания. Видеть его — настоящее счастье, — отметила Ирина.

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Взято Источник

04.03.2024