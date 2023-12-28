У застрявших на Павловском тракте не выдерживают нервы

Сегодня, 30 ноября краевую столицу вновь парализовали семибалльные пробки, по данным 2ГИС. Барнаульцы верят, что больше такого коллапса на дорогах не будет, ведь сегодня открывают мост на Новом рынке. Кстати, «НГС.Барнаул» собрал о нем все главные факты.

Еще одной причиной коллапса стала погода. Сегодня в городе вновь потеплело. Синоптики краевого ЦГМС обещают температуру до +9 градусов. А еще изморось и сильный гололед на дорогах. Недавно «НГС.Барнаул» ответили в «Автодорстрое», почему не получается очистить все дороги ото льда. Оказывается, отчасти в этом виноваты сами жители.

Утром большая пробка была как обычно на проспекте Калинина и поменьше — на проспекте Ленина.

— Прощальная пробка! — уверенно пишет барнаулец с ником Сергей Сергей в 2ГИС.

То же самое на улице Советской Армии. Сильные заторы и на улице Кулагина, улице Профинтерна и улице Цеховой. На улице Советской тоже пробка. На улице Юрина ДТП, отмечают барнаульцы в 2ГИС.

Горожане, которые утром застряли на Павловском тракте и улице Власихинской теряют терпение и пишут в 2ГИС гневные сообщения: «Это какая-то жесть». Около 08:30 затор сохраняется и на улице Кирова.

После 9 утра коллапс должен ослабнуть примерно до шести баллов. Движение по мосту на Новом рынке откроют завтра — 1 декабря. Значит, сегодня вечером, примерно с 16:30 до 18:30 на дорогах снова будут пробки.

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28.12.2023