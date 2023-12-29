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Просроченные водительские права в 2024 году продлят автоматически

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Они будут действовать еще три года без замены

Просроченные водительские права в 2024 году продлят автоматически

Водительские удостоверения, которые истекают в 2024-м и 2025 годах, продлят на три года. Обращаться за заменой документа не нужно — старые права будут действительными. Решение утверждено правительством, сообщает ТАСС.

— Нововведение коснется как водителей, управляющих транспортными средствами в личных целях, так и тех, кто управляет транспортными средствами при осуществлении трудовой и предпринимательской деятельности, — цитирует агентство официального представителя МВД Ирину Волк.

По общему правилу менять права необходимо раз в 10 лет, однако в 2022 году правительство выпустило постановление, согласно которому водительские удостоверения, срок действия которых истекал в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, автоматически продлевались на три года. С 2024 года должны были вернуться прежние правила, но в итоге автоматическое продление пока сохраняется — оно будет касаться также водительских удостоверений, которые истекают в 2024–2025 годах.

Взято Источник
30.12.2023

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