А вы знаете, в какой европейской стране нет платных дорог?

Платными дорогами в современном мире уже вряд ли кого удивишь. Всё больше стран используют такую систему как альтернативу бесплатным трассам, поскольку это значительно экономит время водителей.

Но насколько это выгодно, если водителям приходится отдавать внушительную сумму не только за бензин, но и за оплату проезда? Наши коллеги из NN.RU сравнили стоимость пути по российским трассам и узнали, где дороже всего. А также посмотрели цены в других странах.

Сколько стоит проезд по М-12?

В начале осени в Нижегородской области открыли первый участок федеральной скоростной магистрали М-12. Она связала регион с Москвой, скоро откроется участок от Арзамаса до Казани. В будущем трассу планируют продлить до Тюмени.

Через месяц после открытия мы посетили новую трассу. Нужно отметить, пока в различных местах дорога находится в режиме стройки — на тот момент на участке в Нижегородской области не было даже заправок и только открылось одно из мест для отдыха. Так что, заезжая на «платку», предварительно нужно залить полный бак топлива и заранее посетить уборную.

Что же с ценой? Качество дороги, конечно, значительно отличается от альтернативной бесплатной М-7 в лучшую сторону. Однако читателей NN.RU стоимость крайне взволновала. Некоторые из них посчитали, что это «дорога для богатеньких Буратин!», другие заявили — «цена должна быть не более 2 руб/км».

Реальную стоимость проезда можно узнать на официальном сайте «Автодора» с помощью интерактивной системы, а еще можно посмотреть цены на все тарифы в опубликованном у них же документе. Самый большой ценник как раз у участка Москва — Арзамас — 2821 рубль.

Ранее в пресс-службе «Автодора» мы узнали среднюю стоимость оплаты одного километра — она составила 6,8 рубля. Как заверили в компании, эта сумма ниже предельного значения, а полученные деньги пойдут на погашение оплаты за строительство, поскольку дорогу возводили с привлечением возвратного финансирования, полученного от инвесторов.

Где платные магистрали выгоднее — у нас или за границей?



Тем временем европейские водители уже давно привыкли к платным трассам, тоннелям, мостам и экологическим зонам. И, что логично, в каждой стране условия оплаты и проезда свои. Наиболее понятная для россиян система применяется, например, в Италии, Франции и Греции.

Французы устанавливают плату в зависимости от категории транспортного средства и пройденного расстояния. Такой же вариант используют в России, в частности на М-12.

От европейских дорог нашу новую трассу отличает более современный подход к оплате. При заезде на М-12 не нужно снижать скорость и останавливаться, оплатить проезд необходимо уже после поездки — счет можно проверить на сайте «Автодора» по госномеру своего авто.

Во Франции оплатить можно удаленно, но также есть варианты воспользоваться наличкой или банковской картой. Одна из самых протяженных платных дорог там тянется от Парижа на юго-запад до города Бордо, известного своими винами. Трасса носит название А10 и составляет около 565 километров. За весь участок нужно заплатить примерно 59 евро. В пересчете на рубли эта сумма будет равняться почти 5900 рублям.

Таким образом получается, что один километр на А10 стоит около 10 рублей. Это на одну треть больше, чем оплата километра на М-12. При этом ситуация, например, с заправками там не лучше — первая появится через 150 километров после съезда на «платку». Отели и кафе встречают тоже нечасто, зато через каждые 20 километров предусмотрены съезды для отдыха.

В соседней Италии все обстоит по-другому. Один из популярных маршрутов пролегает по платной трассе от модного Милана до Неаполя. Трасса под названием А1 растягивается на 776 километров, и стоит такая поездка около 58 евро. В переводе на рубли — около 5800. То есть в Италии один километр по скоростной дороге обойдется в 7,5 рубля. Это немного выше, чем проезд по нашей М-12.

Стоит отметить, что территории других стран значительно меньше России, следовательно, такие дальние поездки чаще всего кажутся иностранцам чем-то из ряда вон выходящим, в то время как россиянин спокойно за одни выходные может съездить на личном авто из Нижнего в Москву и обратно.

Отличительной чертой трассы А1 являются кафе и магазины, которые расположились буквально через каждые 10 километров. Также по всей протяженности есть и обычные пункты отдыха, а еще — музеи, больницы и спорткомплексы. При этом заправки всё равно расположены далеко друг от друга: первую можно встретить после 100 километров пути, следующую — еще через 200.

Кстати, в Нидерландах, к примеру, платных дорог нет в принципе, зато есть несколько платных тоннелей. Один из таких соединяет под водой два региона — Зеландскую Фландрию и Южный Бевеланд. За 6,6 километра пути по нему водителям на обычной легковушке нужно заплатить 5 евро. Если пересчитать на рубли — это около 500, а стоимость одного километра составит примерно 75 рублей.

Другой сосед Франции тоже отличается обилием платных дорог. В Испании один из самых длинных платных маршрутов пролегает по побережью от города Картахена до Гибралтара. Длина трассы под названием АР-7 составляет примерно 506 километров, а стоимость — 21 евро. В расчете на рубли цена поездки составил около 2100 рублей. Соответственно, цена одного километра будет равняться 4,1 рубля.

В солнечной Испании на магистрали АР-7 можно найти отели и места для кемпинга, однако кафе здесь располагаются далеко друг от друга, точно так же как и АЗС. Кстати, у АР-7 есть бесплатный аналог — трасса А7.

Следующей страной, заинтересовавшей нас, стала любимая россиянами Турция. В мире all Inclusive тоже есть не одна платная дорога. Самый популярный маршрут растягивается на 530 километров от крупнейшего города Стамбула до второго по величине — Измира. Трасса носит название О-5. Полная стоимость поездки выйдет примерно в 21 евро, что составляет около 2100 рублей.

Поскольку эта магистраль длиннее, чем в Испании, цена за один километр становится немного меньше, примерно 3,9 рубля. Примечательно, что в эту сумму сразу войдет проезд по мосту. Если в путешествии выбрать альтернативную бесплатную дорогу, там предлагается только паром, что увеличивает время в пути часа на три.

На автомагистрали есть большое количество заправок, а вот с отелями и кафе довольно сложно. Вместо этого можно немного съехать с трассы и прогуляться по парку или пляжу.

Мы не стали добавлять в обзор сравнение с платными трассами в США и Китае, поскольку проезд по их «платкам» является самым дорогим в мире — в среднем по 15 и 22 рубля за километр соответственно.

М-12 — самая дорогая трасса в России

Как ни крути, в нашей стране платные дороги всё равно не пользуются таким спросом, как «за бугром». Можно связать это с тем, что они только начинают входить в более-менее регулярное пользование у обычных водителей. К тому же топливо постоянно дорожает, что не делает платные автомагистрали привлекательнее.

Всего на территории России около 1,5 млн километров дорог общего пользования и только порядка 3 тысяч из них — платные. Одной из самых популярных считается трасса М-4 «Дон». Она пролегает от Москвы до Новороссийска и занимает 1542 километра, из которых платные — 1042.Отвечает за нее, как и за М-12, «Автодор». При знакомстве с ценами нужно обратить внимание на категорию транспортного средства — чем крупнее машина, тем больше стоимость. При этом ценник подскакивает в праздничные и выходные дни.

Маршрут от столичного МКАД до Краснодара займет 1218 километров. В выходной день за это нужно будет заплатить 3990 рублей, в будни — 3180. Таким образом, получается, что стоимость одного километра в выходной день составит всего 3,2 рубля — это в два раза ниже стоимости по М-12. И, кстати, на М-4 по всей протяженности трассы достаточно АЗС и площадок для отдыха.

Другая, не менее популярная трасса М-11 «Нева», протянулась от Москвы до Петербурга. Протяженность — 669 километров, платные участки занимают 607 километров. На этой автомагистрали система оплаты не так удобна, как на М-12. Здесь используют вариант закрытого взимания платы, то есть оплата проезда происходит на пропускном пункте через каждое фактически пройденное расстояние.

Так, чтобы преодолеть на легковом авто чуть больше 600 километров от Москвы до Санкт-Петербурга, в будни нужно заплатить 2400 рублей, в выходные и праздники — 2600. В пересчете на один километр стоимость выходит около 4,3 рубля, что опять дешевле М-12.

Еще одна значимая платная дорога А-113 ЦКАД окольцевала столицу России. Всего трасса растянулась на 336,5 километра, при этом платные участки заняли 260. Многие москвичи утверждают, что это действительно спасение от постоянных пробок, в которые легко можно встрять на бесплатных шоссе.

По стоимости ситуация такая: чтобы обогнуть Москву на участке от Зеленограда до Электростали, нужно преодолеть около 130 километров, заехав на М-11, а потом уже выехать на ЦКАД. Стоить такая поездка на легковушке будет 644 рубля. Получается, один километр обойдется в 4,9 рубля.

В России есть еще две платные дороги — М-1 «Беларусь» и М-3 «Украина». Правда, эти два участка занимают совсем небольшое расстояние. У первой платный участок — 33 километра, у второй — 70.

Проезд в 33 километра по М-1 для легковушки обойдется в 150 рублей. То есть 4,5 рубля стоит один километр. По М-3 проехать 70 километров на легковушке в будни будет стоить 200 рублей, в выходные — 290 рублей. То есть и здесь один километр будет стоить меньше, чем на М-12 — всего около 4 рублей.

Взято Источник

28.12.2023