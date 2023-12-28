Работы на участке полностью завершены

Сегодня, 7 декабря, завершились работы на Комсомольском проспекте, где недавно обвалилось дорожное полотно. Об окончании ремонта отчиталась пресс-служба СГК «Барнаул». Правда, асфальт на участке так и не восстановили.

Подрядчик «ПромСтрой» провел земляные работы и засыпал всё щебнем. Уточняется, что положить асфальт не получится из-за погоды — до весны придется ездить по камням.

— За состоянием щебеночного покрытия мы будем следить до весны, при необходимости подсыпать. Уложить асфальт возможно будет при достижении стабильных положительных температур, — уточняют в СГК.

Часть асфальта на проспекте Комсомольском обрушилась 3 декабря. Сотрудники ГОЧС сразу огородили место, однако в него успела угодить одна машина. Видео с места ДТП можно посмотреть по ссылке. На это директор Барнаульской теплосетевой компании Александр Гросс сказал, что во всем виноват насыщенный водой грунт.

Взято Источник

28.12.2023