Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

СГК «Барнаул» отчиталась о починке дыры на Комсомольском. Правда, асфальт там так и не восстановили

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Работы на участке полностью завершены

СГК «Барнаул» отчиталась о починке дыры на Комсомольском. Правда, асфальт там так и не восстановили

Сегодня, 7 декабря, завершились работы на Комсомольском проспекте, где недавно обвалилось дорожное полотно. Об окончании ремонта отчиталась пресс-служба СГК «Барнаул». Правда, асфальт на участке так и не восстановили.

Подрядчик «ПромСтрой» провел земляные работы и засыпал всё щебнем. Уточняется, что положить асфальт не получится из-за погоды — до весны придется ездить по камням.

— За состоянием щебеночного покрытия мы будем следить до весны, при необходимости подсыпать. Уложить асфальт возможно будет при достижении стабильных положительных температур, — уточняют в СГК.

Часть асфальта на проспекте Комсомольском обрушилась 3 декабря. Сотрудники ГОЧС сразу огородили место, однако в него успела угодить одна машина. Видео с места ДТП можно посмотреть по ссылке. На это директор Барнаульской теплосетевой компании Александр Гросс сказал, что во всем виноват насыщенный водой грунт.

Взято Источник
28.12.2023

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Здоровье

Жительница Барнаула поблагодарила доброжелательного кондуктора троллейбуса

29.12.2023

 Здоровье

В Барнауле очищают улицы после снегопада

29.12.2023

 Здоровье

Снегодождь пойдет в алтайском крае 29 декабря

29.12.2023

 Спорт

Барнаульские спортсмены из «Инваспорта» начнут тренировки в новом помещении уже в январе

29.12.2023

 Недвижимость и ЖКХ

Автодорстрой очищает улицы города от снега

29.12.2023

 Новости Алтай

Автодорстрой очищает улицы города от снега

28.12.2023

 Образование

В Барнауле очищают улицы после снегопада

28.12.2023

 Образование

Снегодождь пойдет в алтайском крае 29 декабря

28.12.2023

 Новости Алтай

Что вытянула с «Елки желаний» председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич

28.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix