Компактвэн Toyota оказался в заложниках у перевозчика, винившего в задержках нестабильную обстановку

26 февраля 2024, 15:0072Написать комментарий

Желание купить машину подешевле, получше и не такую, как у всех, обернулось для Екатерины Ачиной из Волгоградской области большими проблемами и затянувшимся на долгое время ожиданием машины. Автомобиль был приобретен на японском аукционе, благополучно доставлен на восток России, да там и остался. Добиваться доставки машины пришлось почти год, а сейчас Екатерина намерена добиться возбуждения уголовного дела в отношении фирмы, которая изначально обещала привезти ей машину. Наши коллеги из V1.RU разбирались в перипетиях этой истории.

«Сказали, во всём виновата обстановка в стране»

— Машину я хотела вполне определенную, Toyota Sienta, — рассказывает Екатерина. — Поскольку я долго жила и работала на Дальнем Востоке, то и вопроса о том, где покупать машину, не стояло. Процесс покупки растянулся с ноября по декабрь 2021 года, и вот наконец моя ставка «выстрелила» и сделка по покупке была совершена.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

В начале марта 2022 года Екатерина поинтересовалась, едет ли машина. На что получила ответ, что отгрузка задерживается на 2–3 недели по причине событий на Украине, нестабильной обстановки и задержки рейсов. Никаких документов, по словам Екатерины, которые бы подтверждали форс-мажорные обстоятельства, представлено не было.

— 21 апреля я еще раз уточнила, где моя машина, — рассказывает женщина. — Менеджер сказал, что машина уже в Иркутске, ждет автовоза до Красноярска, перегрузится на него и поедет дальше. 12 мая я еще раз запросила подтверждающие документы о том, где находится моя машина в конкретный момент. У меня в грубой форме поинтересовались, что мне именно нужно. Ответила: накладные, договоры о перевозке с контрагентами, фотографии. Ничего этого предоставлено не было. Я заподозрила, что машина вообще не покидала Владивостока, а менеджер ответил, что машину возвращают обратно. Затем попросила своего доверенного человека сходить на стоянку фирмы и посмотреть, где моя машина.

«Она не выезжала со стоянки»

14 мая Екатерине пришло сообщение от доверенного лица, что автомобиль, очень похожий на тот, что она купила, действительно стоит во Владивостоке на стоянке ООО «ДВ-Март».

— Я сразу же связалась с менеджерами, заявила, что расторгаю договор, поскольку машина всё это время была на парковке, добавила, что через неделю машину заберут по доверенности, и предупредила, что напишу претензию по срокам и качеству оказанной услуги, — рассказывает Екатерина. — Мне ответили, что это машина не моя, предложили сверить VIN-номер, но когда мой представитель вернулся на парковку, менеджер вдруг заявил, что сегодня ничего не получится, поскольку у фирмы выходной день. Однако в интернете суббота была указана рабочим днем, я напомнила про это менеджеру, а в ответ получила угрозы, что мне предоставят документы о том, что машина ездила в Новосибирск и обратно, и 80 тысяч рублей, заплаченные за доставку, мне не вернут.

В этот же день Екатерина написала заявления в полицию, налоговую инспекцию, чуть позже — в Роспотребнадзор и другие надзорные инстанции. Еще одна претензия была направлена и в саму компанию «ДВ-Март».

Из налоговой пришел ответ, что компания не применяла для расчетов с клиентами контрольно-кассовую технику, что является нарушением закона. Фирме объявили предостережение и инициировали мероприятия по налоговому контролю с целью уточнения налоговых обязательств и уплате соответствующих сумм налогов.

В компании же ответили, что экспедитор, занимавшийся машиной Екатерины, частично выполнил свои обязательства, сопроводив машину из Владивостока аж до Новосибирска, где машина и была на момент получения претензии, а также предложили урегулировать спор в досудебном порядке, добавив, что, несмотря на все жалобы клиентки, машина движется по направлению к Волгограду. О реакции других надзорных ведомств не сообщалось.

— В итоге я сама полетела во Владивосток искать свою машину, случайно наткнулась на нее в промзоне, и другая транспортная компания в итоге мне доставила автомобиль. Меня не устраивало, что на протяжении всего срока разбирательства точное местоположение автомобиля не указывалось, а на письменные запросы ответов по существу не было, — вспоминает женщина. — Со мной летел еще мужчина из Нижнего Новгорода. Также за машиной. Мы были в ОБЭП Владивостока, районной и городской прокуратурах, обращались в Роспотребнадзор. Во Владивостоке получили одни отписки, а вот в Волжском очень помогли. Я создала свою группу помощи пострадавшим от этой фирмы, нам удалось вернуть счастливым автовладельцам более 30 машин. Были обращения к президенту, в прокуратуру, СК, губернатору. Только после обращения на прямую линию к Владимиру Путину дело сдвинулось с мертвой точки и началось полноценное разбирательство в Следственном комитете. Надеюсь, что они доведут дело до конца.

Суд не присудил только убытки

Машину в итоге Екатерина получила только в октябре 2022 года. Другая транспортная компания привезла Toyota за три недели. Екатерина же обратилась в суд с иском о защите прав потребителей и возмещении вреда от действий компании «ДВ-Март». Волжский городской суд частично удовлетворил требования женщины, взыскав с компании 80 тысяч рублей аванса за перевозку, неустойку за нарушение сроков оказания услуги в сумме 60 тысяч рублей, еще 40 тысяч рублей — неустойку за нарушение сроков исполнения требований потребителя, штраф в 50 тысяч рублей, 5 тысяч рублей компенсации морального вреда и 39 500 рублей убытков. Волгоградский областной суд немного изменил решение, исключив из него сумму убытков. В 4-м Кассационном суде общей юрисдикции это решение устояло.

Екатерина вспоминает, что в ОБЭП Владивостока настаивали на том, чтобы она выплатила компании «ДВ-Март» около 250 тысяч рублей якобы компенсации убытков за перевозку машины до Новосибирска и обратно.

— Я в свою очередь заявила, что ни подписывать, ни оплачивать ничего не буду, — вспоминает Екатерина. — Сказала, что автомобиль мне должны вернуть, а с экспедиторскими документами разберемся в суде. Позже эти документы действительно были представлены в суде, но суд не принял их во внимание.

В УМВД России по Приморскому краю и региональный СК направлены запросы с просьбой прокомментировать, поступали ли к ним обращения волжанки и какие решения были приняты по заявлениям. Всего же, по словам Екатерины, в группе обманутых автомобилистов уже насчитывается около 60 человек, среди которых есть и пострадавшие от «ДВ-Март», но которым всё же удалось найти машины и перевезти их домой.

В самой компании категорически отвергли претензии автолюбительницы, заявив, что до сих пор с ней продолжаются судебные разбирательства.

— Екатерина уже получила свой автомобиль, но у нас с ней до сих пор идут судебные разбирательства, — заявил по телефону представитель фирмы «ДВ-Март». — Она официально отказалась от исполнения договора транспортной экспедиции. Сначала мы с ней договаривались об одном, затем она попросила другое, потом вообще украла автомобиль со стоянки. Затем мы все дружно пошли в суд, один процесс проиграли, второй выиграли… Главное, что автомобиль у нее, а судам конца и края не видно. И это при условии, что мы вместе с ней прошли и налоговую инспекцию, и Ростехнадзор, и полицию, и ОБЭП — к нам вопросов по исполнению каких-либо договоров, обязательств нет. Это транспорт, бывают задержки, издержки… Кто-то понимает, кто-то, такие как Екатерина, не понимают ничего от слова «совсем». А сейчас всё это переросло уже во что-то личное. Она ходит, жалуется во все инстанции. Нас дергают, мы приходим, показываем документы — и свободны. Такая песня происходит уже очень долго. Нас обвиняют, что мы машины крадем, в интернете устроили веселье… Так что посмотрим. Пока судимся, а дальше будем смотреть по ситуации.

Пишите сразу в СК

Юрист Роман Гребенников полагает, что у Екатерины есть достаточно хорошие перспективы добиться возбуждения уголовного дела:

— Если действительно то, что произошло с Екатериной, не случайные вещи и не какое-то выборочное неисполнение договорных условий, а система в работе и подобных фактов будет достаточно, допустим, 5 или 10, то есть все основания полагать, что здесь может быть состав преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, — мошенничество, совершенное организованной группой с причинением крупного ущерба гражданину, — говорит Роман Гребенников. — Екатерина права — заявление можно и нужно подавать, и, наверное, даже не в полицию, а в Следственный комитет, и учитывать не только ее случай, но и те, которые пока находятся на стадии подачи заявления. Преюдицией в данном случае будут выступать те выигранные процессы, которые она может предъявить в виде готовых судебных решений. СК останется только возбудить уголовное дело и начать расследование.

Взято Источник

26.02.2024