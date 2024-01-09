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Слетел в кювет, но не упал. На алтайской трассе сошел с пути рейсовый автобус (фото)

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Его вытаскивал 51 спасатель

Слетел в кювет, но не упал. На алтайской трассе сошел с пути рейсовый автобус (фото)

В Алтайском крае, на границе Алейского и Топчихинского районов 8 января сошел с пути рейсовый автобус. Он ехал из Усть-Каменогорска в Новосибирск. В телеграм-канале регионального МЧС говорится, что автобус слетел в кювет, но не упал.

Слетел в кювет, но не упал. На алтайской трассе сошел с пути рейсовый автобус (фото)

Пассажиров там не было, водитель не пострадал. На месте работал 51 спасатель и тяжелая техника.

Слетел в кювет, но не упал. На алтайской трассе сошел с пути рейсовый автобус (фото)

В регионе накануне была сильная метель и ветер. Он сохраняется до сих пор. Порывы достигают 25 метров в секунду, говорится на сайте гидрометцентра. Кроме того, на Алтае похолодало до -11 градусов. Сотрудники краевого МЧС просят водителей быть осторожнее и предупреждают об опасной ситуации на дорогах.

Взято Источник
09.01.2024

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